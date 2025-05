A examen la comunicación de crisis del Gobierno durante el apagón: ¿se tardó demasiado en comparecer?

Una pandemia, una mayúscula nevada, un volcán en erupción, una DANA mortal... y, ahora, un apagón en casi todo el país. España encandena desde hace cinco años capítulos singulares de su historia que han obligado al gobierno de Pedro Sánchez a responder ante situaciones de crisis inéditas.

Este pasado lunes, a las 12.33h, toda la Península Ibérica se quedaba sin suministro eléctrico por causas que todavía se desconocen. La ausencia de luz provocó un caos en el transporte público, el cierre de la mayoría de negocios, el rescate de personas atrapadas en ascensores y pérdidas millonarias todavía sin cuantificar. Hasta bien entrada la noche no se restauró parte del sistema y sólo se dio por finalizada la crisis 22 horas después del "fundido a negro".

Una tienda sin luz por un apagón generalizado en España Anadolu via Getty Images

Una emergencia energética que obligó al Gobierno a actuar con celeridad. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visitó a primera hora de la tarde las instalaciones de Red Eléctrica - operador del sistema - junto a seis de sus ministros "para conocer el origen y la afectación de esta incidencia". Posteriormente, a las 15.00h, el líder socialista convocó por primera vez al Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano, encargado de gestionar y coordinar la seguridad del pais en situaciones de crisis, volvió a reunirse varias veces más en los días siguientes, con la presencia de Felipe VI en una ocasión.

Reunión este miércoles del Consejo de Seguridad Nacional EFE

Sánchez, sin embargo, compareció por primera vez ante la ciudadanía al filo de las seis de la tarde del lunes, más de cinco horas después de que se produjera el incidente. Hasta entonces, ningún miembro del Gobierno había salido públicamente a dar explicaciones por lo ocurrido ni para transmitir un mensaje de tranquilidad. Sólo el ministro de Economía hizo alguna mención cuando fue asaltado por la prensa durante un foro en el que participaba. "Me ha pillado en una reunión y no puedo decirles mucho...No tenía ni el móvil encima, no he podido verlo", se limitó a decir Carlos Cuerpo.

Esta situación ha propiciado que el PP y otros partidos de la oposición hayan arremetido duramente contra el Gobierno por el denominado "apagón informativo". Ese mismo lunes, Feijóo ya denunció que el Ejecutivo no estaba dando información de lo que ocurría. "No creo que sea razonable que en un país como el nuestro, tres horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar", manifestó el presidente del PP.

Un día después, cuando la situación parecía estabilizada, Feijóo elevó el tono y dijo que la imagen que España estaba dando ante el mundo era "lamentable". Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, denunciaba casi en paralelo que el Ejecutivo no estaba dando "información real" de lo ocurrido. "Lo que ha caracterizado al Gobierno a lo largo de todas estas horas es la falta de transparencia", señalaba el dirigente.

Ante estas críticas, fuentes de Moncloa señalaron que la falta de explicaciones que criticó el PP fue en realidad "una jornada de intensa actividad por parte del Gobierno en la que se dio información a los ciudadanos por parte de los organismos que iban teniendo datos ciertos". Y recordaron, además, que Sánchez compareció una segunda vez aquel lunes y de nuevo el martes tras un Consejo de Ministros centrado exclusivamente en la emergencia energética.

Dos personas escuchan la radio en Ferrol durante el apagón EFE

Los expertos en comunicación política y gestión de crisis consultados por El HuffPost creen, sin embargo, que Sánchez compareció demasiado tarde. "Los primeros momentos son fundamentales para transmitir una sensación de control y seguridad, por lo que esperar cinco horas para salir por primera vez es un despropósito. Pensaba que, tras la experiencia de la pandemia, habían aprendido que es importante ser rápidos a la hora de dar explicaciones", señala Josep María Brugués, asesor en comunicación de crisis y profesor en la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

Según el experto, algún miembro del Gobierno podría haber salido antes que Sánchez para hacer un primer análisis de la situación u ofrecer recomendaciones que posteriormente sí dio el presidente en su comparecencia, como limitar los desplazamientos o hacer un uso responsable de los teléfonos de emergencias. "Si los que mandan no salen o no dicen nada, la ciudadanía piensa rápidamente que el asunto es muy grave o que se quiere ocultar algo. Cada uno se agarra a sus miedos", explica.

David del Pino, director del Máster de Comunicación Política de la Universidad Nebrija, también ha echado en falta "una comunicación más fluida, más rápida y continua" con la ciudadanía en una situación tan inédita como esta. "Tendrían que haber comunicado de manera real y directa lo que estaba sucediendo. Lo más interesante hubiera sido combinar un portavoz político con otro técnico. Por ejemplo, alguien de Protección Civil que hubiera informado sobre qué hacer en caso de un accidente o cuál era la situación de los hospitales por culpa del apagón", explica.

Para del Pino, pese a superar recientemente capítulos como la DANA o Filomena, las administraciones públicas siguen cometiendo errores a la hora de comunicar a la ciudadanía en un contexto de emergencia. "Hay que ponerse las pilas para elaborar protocolos sobre casuísticas que no se han dado nunca", advierte.

Pero no sólo pudo equivocarse el Gobierno. Isaac M. Hernández, consultor especializado en marketing político, también cree que la oposición "erró en el tiro" con algunas de sus críticas. "No se puede decir que hubo un descontrol cuando la luz volvió a las pocas horas. Dijeron una cosa que no se correspondía con la realidad y la sociedad lo percibió", asegura. Además, el experto considera que el PP no puede pedir responsabilidades por la gestión del apagón tras haber defendido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por la suya durante la DANA. "Hay que predicar con el ejemplo", señala.

Pedro Sánchez, este martes durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros EFE

A diferencia de lo sucedido con Mazón, los expertos consultados por El HuffPost sí valoran positivamente que Sánchez estuviera "localizado" y trabajando para atajar la situación, tanto por su pronto traslado a la sede de Red Eléctrica como su posterior regreso a Moncloa para convocar al Consejo de Seguridad Nacional. "Acudió al núcleo del problema para buscar soluciones", sostiene del Pino.

Igualmente, creen que el presidente estuvo acertado en no descartar ninguna hipótesis sobre el origen del apagón, aunque eso denotara una falta de información o la imposibilidad de ofrecer respuestas concretas a la ciudadanía. "En una comunicación de crisis, lo normal al principio es explicar qué acciones se están llevando a cabo para solucionar el problema. No hay que buscar al culpable, hay que buscar soluciones. Lo otro vendrá después", asegura Brugués. "A pesar de no disponer de toda la información, puedes comunicar lo poco que sepas. De esta manera, llenas los 'agujeros' y controlas cualquier narrativa diferente que se pudiera dar", señala del Pino.

Hernández, al respecto, es tajante: "En una situación de crisis, cuando no sabes qué decir, di la verdad. Sánchez hizo bien en señalar que no descartaba ninguna hipótesis, pero debió argumentarlo diciendo que todavía estaba esperando a los informes de los expertos o cualquier otro razonamiento. En ese aspecto pudo haberlo hecho mejor, porque si no das explicaciones sobre por qué no hay información del origen del apagón, la gente tiende a culpar al que sale y a acusarle de estar ocultando la verdad".