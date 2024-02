Los vecinos de Cádiz, contra el narco: "Alguien decidió que fuéramos el vertedero y el vertedero ha rebosado"

Europa Press via Getty Images

"Claro que no es la primera vez, pero esta vez había televisiones y eso lo cambia todo", expone exhausto Francisco Mena. Su nombre y su cara aparecen por todas partes y se le nota hasta en la voz. Diez minutos, mientras coge el coche para volver a casa, le bastan al presidente de la Coordinadora Alternativas, la 'voz' de muchos barrios y muchos pueblos de la provincia de Cádiz en lucha contra el narcotráfico, para analizar la situación de la zona tras lo ocurrido en Barbate.

Allí, el pasado viernes una narcolancha asesinó a dos guardias civiles cuando patrullaban en una embarcación absolutamente insuficiente para plantar batalla a un sector que se agiganta en el Campo de Gibraltar y alrededores. El caso ha traspasado fronteras y el escándalo ha sacudido la política nacional. Bien lo sabe Francisco Mena, cuyo hartazgo no es sólo contra el negocio de la droga, sino contra "el Estado que nos ha abandonado, y no digo no un gobierno ni otro o un partido u otro, digo todas las administraciones del Estado".

"Ahora ya sabemos, toca el escándalo. Ya ha habido muertes por luchar contra el narco y la receta es la misma siempre, más policía. Pero esto no se resuelve metiendo policia y deteniendo gente. Lo que hay que hacer es un plan transversal, que toque a todas las administraciones, y a áreas como economía, empleo, sociedad, juventud...", prosigue. Indignado, recuerda que él mismo ya lo ha llevado "al Congreso, a Bruselas y el discurso es el mismo; el Gobierno toma nota y el de la oposición critica a quien está en el poder".

Un vacío de poder del que se alimentan traficantes y toda una red de contactos que viven del negocio del contrabando. Ante esto, asegura que las autoridades "no toman medidas porque no le importamos a nadie. No somos muchos y encima como luego la gente vota, pues nada". "Alguien decidió que el Campo de Gibraltar fuera el vertedero de la miseria con la droga y el contrabando. Pero ese vertedero ha rebosado y cuando rebosa estalla".

Contra ese vertedero, Francisco y su asociación lleva años luchando. "Solos", insiste, aunque a estas alturas quedaba bastante claro. Repetirá la palabra otra docena de veces en los escasos minutos que le restan a la charla. Desde Alternativas ofrecen cursos de FP, salidas laborales, algún contacto para escapar del universo de la droga, tratamientos médicos... Son uno de los grandes enemigos del narco y por ello, confiesa que "claro" que ha recibido amenazas del entorno de la droga, "como tantos de mis compañeros de otra decena de asociaciones". Sin embargo, afirma no tener miedo. "Si lo tuviera no estaría aquí; yo tengo mi trabajo y mi vida".

Una vida que, en la zona, para muchos está ligada a la droga y los billetes asociados al contrabando. Por ello, a Francisco Mena le duelen pero no le sorprenden los vídeos de gente alentando a la narcolancha mientras amenazaba a la Guardia Civil y que ya investiga la Fiscalía. "Con un paro juvenil del 60%, la juventud no tiene más perspectiva, el narco se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión... Si el Estado desaparece de barrios como La Atunara, El Saladillo... ese espacio lo ocupa el 'narcobienestar', que se convierte en el benefactor del barrio. La droga da dinero y el dinero va a comercios, empresas...".

¿Qué hacer contra ese negocio? El responsable vecinal asume que no hay una respuesta clara, pero sí propuestas. "Todas las que promete cualquier Gobierno... el problema es que luego no hacen nada de lo prometido, e insisto, hablo del Gobierno central, la Junta de Andalucía o la Diputación... Es un problema estructural que viene de muy lejos".

"En su momento, se hizo la vista gorda en la zona de Gibraltar, ahora de Marruecos; geográficamente estamos donde estamos y encima estamos solos, porque somos la puerta de entrada del consumo en Europa, y ya te digo que este tráfico no es para fumarse unos cuantos porros en la zona", continúa.

En la batalla legal y policial toma importancia la unidad de élite de la Guardia Civil, el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON Sur), desarticulada hace un tiempo y que ha salido a la palestra tras el asesinato de los dos guardias civiles. Al respecto, Francisco Mena apunta que "fuimos la única organización que protestamos cuando se desmanteló y dijimos que era un error, cuando nadie dijo nada, ni los sindicatos policiales, siquiera". "Pero también hay que saber que el OCON nació como solución temporal, con un principio y un final creada en unas circunstancias muy especiales", continúa

El presidente de Alternativas recuerda que "a la semana de llegar el PSOE al Gobierno nos reunimos con el ministro Grande-Marlaska". En ese encuentro le indicaron la escasez de agentes en la zona, "a lo que nos respondió que veníamos de años con falta de efectivos durante el Gobierno de Rajoy y que no podían reponer el personal suficiente en tan corto plazo". Por ello, el ministro prometió "crear una unidad específica en ese tiempo", una unidad que se deshizo varios años después sin apenas eco más allá de la zona.

"Pero insisto, la cuestión no es poner más o menos policías. ¿De qué me vale que haya muchos agentes si luego tenemos un embudo policial?", se pregunta Mena. "El mismo juzgado de Barbate que ahora instruye la causa tuvo que archivar hace poco otra causa del narco porque llevaba 12 años abierta".

"La jueza al frente del caso se va en dos semanas; la gente aquí opta por irse porque está harta y no tiene recursos para hacer su trabajo, por eso exigimos que se declare el entorno como Zona de Especial Singularidad, para premiar a quien quiera venir, como se ha hecho y aún se hace en País Vasco o Navarra y se quiere hacer en Cataluña", remata.