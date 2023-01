Madrid no renta así: visitarla como en el vídeo de la Comunidad cuesta 2.150 euros (mínimo)

Europa Press via Getty Images

De Madrid al cielo, pero con dinero. El vídeo de promoción de la Comunidad, en el que participa Mario Vaquerizo, y que ha puesto patas arriba las redes sociales desde que se lanzara este 20 de enero, no es apto para todas las rentas.

En el mismo puede verse a una visitante narrar sus aventuras en la capital durante un viaje de trabajo. Aunque en realidad, de trabajo, poco: una piscina con vistas a la torre Picasso, una terraza que da al Palacio Real, una boutique de lujo, más terrazas en la Gran Vía o el Mercado de San Miguel son algunos de los escenarios.

En El HuffPost hemos recopilado los precios de algunos de esos sitios y, suponiendo que la protagonista hubiera viajado dos días y se hubiera quedado en Madrid otros siete ("Nena, quédate", la anima el cantante), la aventura madrileña le costaría entre 1.584 y 2.150 euros como mínimo, sin contar comidas.

El alojamiento, las tiendas y el golf

Aparecen dos hoteles en el vídeo: el Canopy by Hilton junto a la torre Picasso (Donde se encuentra la piscina) y las Apartosuites Jardines de Sabatini (La terraza con vistas al Palacio Real). Los precios de las habitaciones para una estadía que va del 1 al 9 de febrero oscilan entre los 1.597 y los 1.031, respectivamente, en una habitación para una persona. Todo depende de si se quiere la piscina con vistas al distrito financiero de Madrid o no.

Al inicio del video también se identifica una tienda boutique de Zegna, una exclusiva marca que puede tiene abrigos que pueden llegar a costar miles de euros según el modelo. Para nuestro cálculo hemos sido conservadores y hemos incluido en el presupuesto 100 euros para comprar unos calzoncillos, que es lo que cuestan, según puede verse en la página web oficial de la tienda.

Otro lugar que aparece en la pieza es un campo de golf, que podría ser cualquiera si no fuera porque en un fragmento se divisan a lo lejos las torres del Real Monasterio de El Escorial. Se trata del Real Club de Golf La Herrería. Para los no socios, suponemos que nuestra visitante no lo es, jugar un rato en este lugar tendría un precio que va de los 50 a los 260 euros, con uno intermedio de 130, que es el que hemos elegido para nuestro cálculo.

Captura de pantalla del video donde se aprecian las torres del Real Monasterio de El Escorial al fondo. Youtube

Tomar un vino, una cerveza o comer en ese mismo lugar podría costar alrededor de 40 o 50 euros por persona, según la carta del restaurante del Club, sin embargo, en nuestro supuesto nuestra visitante no habría optado por ello.

Museos, musical, flamenquito

"Gran parte de las mejores obras de arte del mundo", presume Vaquerizo para insistir a la mujer en que dilate más su estadía en la capital para poder ir a museos mientras desfilan algunas de las obras del Museo del Prado.

Visitar ese museo, el Palacio Real, El Escorial y el Palacio de Aranjuez, como también anima el cantante, le costaría a la visitante, además de una larga jornada de actividad cultural, 48 euros.

Si le quedaran ganas, ese mismo día podría ir a ver el musical Cantando bajo la lluvia por entre 23 y 60 euros, que hemos fijado en un intermedio de 45 euros. Y para cerrar el tour cultural, una cena de tapas con espectáculo de flamenco incluido por 110 euros. Más le vale a la visitante tener la cartera de hierro y vivir en una autonomía con un IRPF bajito.

Y los que habitan Madrid, ¿cómo viven?

Muchas de las críticas que se han hecho al video promocional iban contra lo que los usuarios de redes sociales tildaron de "artificialidad", "esperpento" o "cutre". Sin embargo, otras críticas también se orientaron hacia el contraste entre lo que se ve en el mismo y las condiciones de vida que soportan aquellos que viven en Madrid, una de las comunidades con, por ejemplo, los alquileres más caros.

Madrid es de las comunidades más ricas de España, concentra una gran cantidad de industria, instituciones públicas estatales y grandes empresas. Esto se deja ver en los deciles, que son unidades estadísticas que van del uno al diez y que diferencian a los grupos por renta de más bajas a más altas.

Y es que en Madrid el 19% de los trabajadores se encuentra en el decil máximo, el de más ingresos, que equivale a 38.847 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es el mayor porcentaje de toda España. Sin embargo, hasta el séptimo, el equivalente al 47,7% de los asalariados ganaba menos de 20.000 euros, concretamente 19.829.

Por tanto, un viaje similar al del video, para casi la mitad de las personas que viven en Madrid supondría, como mínimo, el 10,84% de sus ingresos anuales. Madrid ofrece mazo de cosas, tiene razón Vaquerizo, pero no renta a todos por igual.