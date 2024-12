Marga Prohens revela que sufre esclerosis múltiple

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha revelado que sufre esclerosis múltiple y que fue diagnosticada a los 19 años, cuando estaba estudiando en Barcelona.

Así lo ha explicado este martes en el preestreno del cortometraje Hoy no es siempre, en el que varias mujeres, entre ellas Prohens, comparten su experiencia en relación con la enfermedad.

Prohens ha explicado que "jamás lo había contado antes por pudor" y ha trasladado su agradecimiento y orgullo hacia la sanidad balear y hacia las mejoras en los tratamientos de la esclerosis múltiple.

En el cortometraje explica cómo conoció que sufría esclerosis múltiple y asegura que la enfermedad le ha marcado "una forma de entender la vida". "Vivo la vida así con pasión, todo lo que hago", relata,

La líder del Ejecutivo balear expone que no había explicado su diagnóstico por "pudor". "Me cuesta hablar de ello, no porque quiera esconderlo, pero por pudor, porque yo estoy bien y me diagnosticaron de forma muy rápida", señala.

"Muchas gracias Carmen Vidal, Ana Olivia, Ana Vide, Steffy Serra, Malén Baracco, Marta Aliá y Nerea Pérez por dejarme contar esta noche la historia de mi vida y mi diagnóstico de Esclerosis Múltiple en el marco de este imprescindible corto de Hoy no es siempre, lleno de luz y referentes que demuestran que, efectivamente, hay mil maneras de luchar contra la enfermedad de las mil caras", ha subrayado Prohens en un mensaje en la red social X.

"De la negación a la pena, de la pena a la rabia, y de la rabia a vivir con pasión. Gracias, Marga, por compartir tu historia con todos", ha escrito el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en redes sociales.

El preestreno del cortometraje se ha celebrado este martes en el Teatro Pereira, en Ibiza, en el marco del acto Mil maneras de luchar: un encuentro inspirador, en el que también ha asistido el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicente Marí.

Después del preestreno, la presidenta del Govern ha participado en el coloquio Convivir con la esclerosis múltiple, junto con otras mujeres afectadas por esta enfermedad, en el que ha compartido su experiencia y vivencias en relación con la esclerosis múltiple.