Margallo critica el cartel de Tellado con víctimas de ETA: "Dificulta llegar a acuerdos"

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha lamentado la actitud del PP en el Congreso tras ser preguntado por el momento en el que su portavoz, Miguel Tellado, sostuvo un cartel con víctimas socialistas de ETA: "A mí no me gusta la polarización, no me gusta la división, creo que eso dificulta el llegar a acuerdos entre las grandes fuerzas políticas para solucionar los problemas que tenemos".

Así se ha expresado este martes en una entrevista de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, en la que ha reconocido "el error que el PP cometió al no darse cuenta de que se estaba derogando una disposición adicional" para que las penas que se estaban cumpliendo en Francia no se descontasen de las españolas.

En este sentido, el exministro de Exteriores ha instado al Gobierno a retirar el proyecto de ley: "¿Se quiere que los etarras cumplan la pena íntegra como hubiese ocurrido si no se hubiese derogado la disposición, sí o no?".

Asimismo, ha afirmado que España está en una situación complicada porque el Gobierno "en cada una de las votaciones, por menores que sean, tiene que convencer a todos, todo el tiempo, de todo, lo cual garantiza un horizonte de ingobernabilidad absoluta".

Preguntado por las elecciones estadounidenses y por si cree que para España es más beneficiosa una victoria de Kamala Harris que de Donald Trump, el exministro ha asegurado: "Trump no me ha gustado nunca nada y si fuese americano votaría a Kamala".

"Es obvio que para España y para Europa un triunfo de Trump sería tremendo. Trump tiene muy poca fe en el papel que Estados Unidos tiene que ejercer en el mundo como defensor de los valores que nos dimos en el 45", ha sostenido, y ha apuntado también que la política comercial de Trump se basa en proteccionismo puro.

Por otra parte, García-Margallo ha señalado que el conflicto de Oriente Medio es el que más le preocupa y ha criticado que Israel está "desconociendo el derecho humanitario y que está actuando con desconocimiento del principio de proporcionalidad", aunque ha apuntado a su derecho a defenderse.

"No habrá una Palestina física, económica y geográficamente viable mientras que Israel no retire los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania", ha añadido.

Finalmente, también se ha referido a la guerra de Rusia y Ucrania y ha augurado un alto el fuego pronto, aunque no antes de las elecciones en EE.UU: "Antes de las norteamericanas aquí no se mueve una hoja en ningún sitio".