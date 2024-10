Marimar Blanco (PP): "¿Me van a decir a mí que tengo nostalgia de ETA?"

Una escena con tintes similares a la vivida la pasada semana en el Congreso se ha replicado en cierto modo este lunes en el Senado. Un aluvión de aplausos de la bancada de unos populares que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta ha arropado a la senadora encargada de intervenir en la jornada en la que se vota la reforma legal que supondría la rebaja de penas a condenados de la banda terrorista ETA. Marimar Blanco ha subido a la tribuna desde donde ha vuelto a pedir disculpas a las víctimas y ha cargado contra el Gobierno.

Blanco, hermana del asesinado Miguel Ángel, ha comenzado su intervención pidiendo perdón a las víctimas de la banda armada. Ha asegurado que "subo a esta tribuna con humildad y dolor para pedir un perdón sincero a todos los españoles y a las víctimas del terrorismo", en alusión al error que partidos como PP y Vox asegura que cometieron al no examinar totalmente el contenido de la reforma a la que dieron su visto bueno parlamentario.

En esa línea, la senadora del PP ha insistido también en el argumentario que su formación viene exponiendo ante esta cuestión. Ha cargado contra el Ejecutivo, pidiéndole que recapacite y dé marcha atrás en el apoyo al cambio. "El Gobierno cuela esta enmienda para liberar a terroristas sanguinarios", ha enfatizado, queriendo matizar que "hay una diferencia abismal entre cometer un error y elegir deliberadamente liberar a los asesinos", en alusión directa a la bancada socialista.

No se ha quedado ahí y ha continuado subiendo el tono. "Les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, victima del terrorismo, que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA?", ha planteado a los senadores socialistas, mientras su voz quedaba eclipsada por los aplausos de sus compañeros, de nuevo en pie.

"Esta [la de Pedro Sánchez] es la única dimisión que están esperando los españoles"

Asimismo, y tras asegurar Marimar Blanco que "el PP siempre seguirá defendiendo a quienes dieron su vida por defender nuestra democracia", ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita. De nuevo, ha hecho una mención velada a ese error que asegura que cometieron dejando pasar dicho aspecto de la reforma legal que beneficiaría a presos de ETA que ya hubieran cumplido parte de su condena en otros países.

"En política no todo vale. No vale la corrupción y las tramas, no vale rodearse de los herederos de ETA, que ríen, para continuar en la Moncloa. Ni vale llenar las calles de terroristas. Por lo tanto, lo único que le queda a Sánchez es dimitir", ha valorado, para remarcar que "esta es la única dimisión que están esperando los españoles". Un posible guiño tras las peticiones de asunción de responsabilidades en la derecha del PP y la ultraderecha de Vox, por parte de asociaciones de víctimas.

"Y convocar elecciones porque España se merece un presidente que anteponga la decencia frente a la humillación y la miseria", ha añadido a renglón seguido la senadora del PP.