Mazón y su consejera de emergencias, desmentidos 3 veces en 12 horas

Ni el Gobierno no ofreció nunca la ayuda de la UME, ni la consejera encargada de emergencias desconocía hasta las 20 horas el sistema ES-Alert, ni Carlos Mazón comió con la patronal valenciana el día de la DANA. Tres veces en menos de doce horas ha sido desmentido el president de la Comunidad Valenciana y su consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La primera de ellas llegaba en torno a las 21 horas cuando La SER publicaba que Pradas valoraba ya a las 19:15 el envío de la alerta de emergencias a los teléfonos que acabó llegando una hora más tarde.

Consellera de Justicia e Interior: Está pasando en muchos municipios, efectivamente.

Delegada del Gobierno en Valencia: Digo de esa zona, sobre todo, porque ¿los mensajes les llegan?

Técnico: Vamos... ¿me permite consellera?

Consellera: Sí, sí.

Técnico: Es importante que seamos lo más redundantes. Inmediatamente hay que mandar el mensaje, también se va a hablar con À punt, la televisión pública para que mande ese mensaje. Se difundirá también a través de las emisoras tradicionales, emisoras analógicas... Evidentemente cuando vuelva la cobertura o una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios, inmediatamente va a recibir el mensaje porque estos mensajes puedes poner un periodo de cadencia, puedes decir que durante una hora todo el que entre y salga de la zona lo reciba con lo cual vamos a buscar esa redundancia. Evidentemente puede darse situaciones. Vamos a tratar de ser todas las urgencias que estamos aquí lo máximamente redundantes para difundir el mensaje.

Delegada: Vale, perdonad, una pregunta. Tenemos constancia de los municipios que están sin luz y sin ningún tipo de comunicación. Lo digo porque a mí por ejemplo me ha dicho el alcalde de Llombay que ellos estaban sin luz...

Otra voz masculina: Nos estamos enterando porque los alcaldes... [audio ininteligible]

Delegada: La luz va y viene.

Es el contenido del audio, grabado a las 19:15 horas contrasta con las declaraciones que la consellera dio este jueves en A Punt. "A las ocho de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Ribera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación, y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa de Forata. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert, que no está por ahora reglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité de Protección Civil por aprobar. Es cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar ES-Alert, una decisión unánime del CECOPI y aconsejada por los técnicos", explicaba Montes.

Sin embargo, miente. En octubre de 2022 este sistema se probó en la Comunidad Valenciana y un documento de la Generalitat Valenciana, también de 2022, explicaba que ese sistema ya estaba activo mediante la Red de Alerta Nacional. "Es un sistema de amplio alcance y que se completa con la aplicación Avisos1·1·2 CV que informa de las preemergencias y emergencias vigentes y de su evolución: Se recomienda su descarga en el teléfono móvil de esta última", indicaban desde el Gobierno valenciano. A principios de este año, la consellera de Vox encargada de emergencias hasta la salida de la ultraderecha de gobiernos autonómicos hablaba sobre este sistema.

"Por supuesto que conocía la existencia del sistema de envío masivo de mensajes de alertas a la población en casos de emergencias", matizaba después Pradas volviendo a adjuntar el vídeo en el que aseguraba que lo desconocía de manera literal.

Este jueves, también La SER publicaba que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se puso en contacto con la Consellera en tres ocasiones para poner a su disposición efectivos militares para responder a la emergencia. En concreto, las llamadas se produjeron a las 12:23 horas, a las 12:45 y a las 14:00 horas.

Pradas ha reconocido que hablaron y quedaron en seguir en contacto, pero ha negado que Bernabé le ofreciera un despliegue de medios. No obstante, esa misma mañana, un equipo de TVE grababa lo que en el lenguaje audiovisual se denomina "mudo". Se trata de imágenes de recursos en los que se veía a la consellera hablar con sus colaboradores, emitido entonces sin audio, y que ahora, tras analizarlo, se puede ver como ella misma hablaba de ese ofrecimiento de la UME. Segundo desmentido.

El tercero llegaba este viernes por la mañana Mazón estuvo sin agenda e ilocalizable ese 29 de octubre entre las 15 y las 19 horas, cuando apareció en la reunión del Cecopi. Ayer, a su llegada, indicaba que estuvo en "una comida de trabajo" y que estuvo todo el rato "conectado" con lo que ocurría en ese comité de emergencias.

Posteriormente, al mismo medio, aclaraba que la reunión fue con Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Sin embargo, Navarro ha desmentido a la cadena de emisoras tal comida.

De hecho, explica que su reunión con Mazón fue anterior, a las 13:30 horas del martes, y en ella hablaron de los presupuestos de la Generalitat y de hospitales. Nunca de la DANA que tanto daño ha hecho al tejido empresarial valenciano.

El Govern sostuvo en una respuesta escrita a La SER que a la misma hora en la que el presidente de la CEV estaba reunido con Mazón, éste mantenía una reunión con Rafael Torres, presidente de Confecomerç, la Confederación de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia. En concreto, se dice que a las 13:30 horas, Mazón se reunió con Torres.

La SER también se ha puesto en contacto con el presidente de Confecomerç y éste, de nuevo, como Navarro, ha negado reunión alguna con Mazón aquel día. Afirma Torres que el martes 29 de octubre no se reunió con el presidente de la Generalitat sino con la consellera de Industria, Nuria Montes, y que el encuentro finalizó sobre las 13:30 horas.

Tras conocerse esta doble negación de Navarro y Torres, que desarma la versión oficial, desde la Generalitatse han puesto en contacto de nuevo con la SER para indicar que, "por error", se les había hecho llegar la agenda de Montes, precisamente, y no la de Mazón. La agenda oficial del presidente, por tanto, sigue siendo un misterio a esta hora y sigue sin explicar dónde y con quién estaba.

Montes es la consellera que tuvo que pedir perdón a los familiares de los más de 200 muertos que dejó la riada y que este miércoles negaba haber dicho a una trabajadora de la conselleria "mujer, haberlo dicho y te mandamos un coche oficial" para que pudiera acudir al tanatorio a incinerar a su hija y su marido. También Mazón negaba que se encontrara el día de la DANA con ella celebrando su cumpleaños.