Mazón, frente al espejo: todas las preguntas sobre su gestión en la DANA a las que debería dar respuesta

Europa Press via Getty Images

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá este jueves en el pleno de Les Corts Valencianes para dar cuenta de su actividad y la de su gobierno autonómico durante la DANA del pasado 29 de octubre, que ya ha dejado más de 220 muertos y numerosos daños materiales. Será el momento, según ha ido anunciado el PP, en el que el líder valenciano dará todas las explicaciones precisas acerca de una gestión envuelta en polémica y que formaciones como Compromís tildan de "negligente".

Durante su primera intervención, que arrancará a las diez de la mañana, Mazón no tendrá límite de tiempo para detallar "cada hora, cada mensaje, cada llamada, cada información recibida y cómo se actuó a partir de ahí", según ha avanzado la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. También se espera que anuncie cambios en su gobierno, con la destitución de sus dos consejeras de Interior e Industria y la creación de una vicepresidencia dedicada a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA, un cargo más técnico.

En los últimos días, Mazón ha sido duramente criticado por haber desaparecido la tarde del martes 29 de octubre, cuando la AEMET había activado el aviso rojo en toda la provincia de Valencia. El presidente de la Generalitat optó por mantener su comida con una periodista en un restaurante cercano al Palau, que se alargó hasta las seis de la tarde. Esto hizo que se incorporara una hora y media tarde a la reunión del CECOPI, cuando la situación ya era de extrema gravedad en numerosas localidades. Además, su gobierno ha sido cuestionado por enviar el mensaje de alerta a la población a las ocho de la tarde, cuando muchos de los municipios afectados ya estaban inundados; o por retrasar la petición de ayuda de la UME.

Desde El HuffPost resumimos en diez preguntas las dudas que ha provocado la gestión de Mazón durante el fatídico 29 de octubre.

¿Por qué borró de sus redes sociales el vídeo en el que aseguraba que el temporal remitiría a partir de las 18.00h. de la tarde de aquel martes?

Pocas horas después de desatarse la DANA, el presidente valenciano eliminó de su cuenta oficial de X un vídeo de una comparecencia al mediodía de ese martes en el que se le escuchaba decir que el temporal iba a desplazarse “hacia la Serranía de Cuenca” y por ello “se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana”.

En estos últimos días, Mazón señaló que esta predicción la tomó de la AEMET. En efecto, el jefe de climatología de este organismo aseguró por la mañana a primera hora en una entrevista concedida a À Punt que la alerta roja acabaría a las 18.00h. de la tarde. Pero también añadió: "En estas situaciones, desde luego hay que estar informados y muy pendientes de la radio y de la televisión pública". Lo mismo dijo la delegada del Gobierno a las 11.30h: "La previsión de esta alerta roja es, en principio, hasta las seis de la tarde. Eso no obsta que pueda alargarse, porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día". La comparecencia de Mazón se produjo, además, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ya informara a las 12:20 de la crecida de la Rambla del Poyo.

¿Por qué se fue a comer con la periodista Maribel Vilaplana a las 15.00h. con alerta roja activa?

Mazón tardó más de una semana en admitir que la tarde de la DANA estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión pública valenciana. Fue en el restaurante El Ventorro, a unos diez minutos del Palau de la Generalitat. Cabe recordar que, mientras ambos comían, la alerta roja de la AEMET para toda la provincia se mantenía activa y ya se habían producido los primeros desbordamientos. Sin embargo, Mazón no canceló este encuentro ni redujo su duración.

¿Por qué alargó la comida hasta las 18.00h. de la tarde y estuvo "ilocalizable"?

La comida con Vilaplana incluyó presumiblemente una larga sobremesa porque el presidente valenciano, según información de su propio gobierno, no regresó al Palau hasta las 18.00h. de la tarde. Supuestamente, durante esas casi tres horas no atendió llamadas de teléfono. Según informaba El Mundo, la primera comunicación entre Mazón y la consejera de Interior responsable de las Emergencias, Salomé Pradas, no se produjese hasta las 17.37 horas, cuando ya la alerta era máxima. Después, volvieron a hablar a las 18.16, a las 18.25 y a las 18.30 horas. "Testigos presenciales del CECOPI confirmaron que la consejera se mostró en todo momento muy nerviosa y tratando de contactar telefónicamente con el presidente ante las dudas sobre cómo proceder", añadía el diario.

¿Por qué no se incorporó a la reunión del CECOPI hasta pasadas las 19.00h?

En esas comunicaciones, Pradas informó a Mazón de la grave situación que se estaba viviendo y de lo que se debatía en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), a la que Mazón no acudió directamente tras la comida. Lo hizo, finalmente, pasadas las 19.00h. de la tarde. Según se ha filtrado, ponerle al día de la situación e informarle sobre el mensaje de alerta a la ciudadanía hizo que el envío de dicho aviso se demorara hasta las 20.10h.

¿Por qué se envió el mensaje de alerta hasta tan tarde?

Es la gran pregunta que, por el relato de los hechos de aquel martes, empieza a entenderse pero que necesita de una explicación oficial. A las 20.10h., cuando se produjo el envío del mensaje, varias localidades como Paiporta, Catarroja, Sedaví, Picanya, Massanassa, Benetússer o Algemesí se encontraban ya inundadas, había numerosos desaparecidos y otras tantas personas se encontraban atrapadas en vehículos o centros de trabajo. La alerta no sirvió de nada.

¿Por qué no autorizó la intervención de la UME en toda la provincia hasta casi las nueve de la noche?

El gobierno valenciano no autorizó la intervención de la UME en toda la provincia de Valencia hasta después del envío de la alerta. Previamente, a eso de las 15.30h, sólo se permitió dicha ayuda para las zonas de Utiel y Requena y tras cuatro llamadas insistentes de la Delegada del Gobierno a Salomé Pradas.

Según explicaba este miércoles en el Congreso el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la decisión de autorizar la entrada en acción de la UME casi a las nueve de la noche fue tardía y catastrófica. "Para entonces, ya se habían producido importantes lluvias y la situación era objetivamente dramática", aseguró.

¿Le dijo a Sánchez por la noche que la situación estaba controlada? ¿Cuántos ministros le llamaron?

En los últimos días, se ha publicado que Mazón aseguró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía la situación "bajo control" cuando ambos se intercambiaron unos mensajes a eso de las nueve de la noche de aquel martes 29. El presidente de la Generalitat lo ha desmentido y aseguró que lo que le transmitió al presidente fue su deseo de mantenerse coordinados.

También deberá confirmar si hasta cuatro ministros del Gobierno le llamaron durante esa tarde/noche para ofrecer su colaboración absoluta en todo lo que necesitara, lo que desbarataría la tesis mantenida hasta ahora por el PP de que el Gobierno central dejó solo al autonómico.

¿Por qué no pidió que se decretara la emergencia nacional?

El PP acusa al Gobierno de dejación de funciones por no decretar la emergencia nacional, lo que hubiera apartado a Mazón del mando. El presidente valenciano nunca pidió que se diera este paso, pese a que el propio Feijóo se lo sugirió. ¿Por qué?

¿Por qué su gobierno no dio la relevancia necesaria a las alertas de la AEMET y a la información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar?

Desde días antes del fatídico 29 de octubre, la AEMET ya avisó de que se iban a producir lluvias torrenciales en la zona del Levante. Y a las 07.30h. de ese día, activó el aviso rojo. Cinco horas después, la Confederación Hidrológica del Júcar envió el primer email en el que se advertía de que se hanbían superado los tres umbrales —1, 2 y 3— de alarma en la Rambla del Poyo. Además, la Universidad de Valencia suspendió las clases ese día y la Diputación mandó a sus trabajadores a casa. La Generalitat, pese a todas estas señales, no tomó decisión alguna hasta las ocho de la tarde.

De hecho, según El País, Mazón desdeñó la decisión de las universidades y restó importancia a los avisos y al nivel rojo decretado por la AEMET en la reunión que mantuvo al mediodía con sindicatos y patronal. El presidente valenciano debería decir si esto fue así.

¿Por qué la reunión del CECOPI no empezó hasta las 17.00h?

Aunque ya a mediodía comenzaron a desbordarse barrancos del interior de la provincia y a las 13.30 horas había poblaciones que registraban lluvias de 200 litros por metro cuadrado, no fue hasta pasadas las 14.30 horas cuando se decidió convocar para las 17.00h la reunión de emergencias. De hecho, la consellera de Interior, Salomé Pradas, no fue capaz de tomar esta decisión hasta que no se le notificó la desaparición de un camionero en L'Alcudia, según informó El País.

No se entiende, en todo caso, que hubiera que esperar hasta casi tres horas para dar inicio a esta reunión una vez se había convocado. En 2019, el CECOPI se reunió antes de la gran DANA de aquel año 48 horas antes de que se produjera la tormenta.

¿Advirtió a Feijóo de lo que pasaría con la DANA un día antes?

El jueves 31, cuando Feijóo visitó Valencia, el presidente naciona del PP aseguró que Mazón le había estado “informando en tiempo real desde el pasado lunes”, cuando los estragos causados por la DANA sucedieron un día después. Y no solo eso, sino que según Feijóo, Mazón ya le advirtió el martes de que habría “más personas fallecidas”.

Si lo que dice el presidente del PP es cierto, resulta si cabe más incomprensible que el presidente autonómico mantuviera su agenda el martes sin ningún cambio. ¿Pero lo es? ¿Es verdad que Feijóo y Mazón hablaron de lo que podría ocurrir 24 horas antes de que pasase o tan solo fue un exceso del presidente del PP para defender a su líder autonómico?