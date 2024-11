Mazón, tras la protesta que pide su dimisión, se siente "respaldado" por su partido: "Por supuesto"

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que cree que cuenta con un espaldarazo de su formación, el Partido Popular, respecto a la gestión política de la catástrofe de la DANA. Una afirmación que llega al día siguiente de que una multitudinaria manifestación recorriese las calles de València congregando a cerca de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno, reclamando responsabilidades por esa gestión, además de su cabeza: "Mazón, dimisión".

La respuesta del Govern valenciano a esa consigna la dio la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, quien indicó que descartó cualquier dimisión porque "no podemos abandonar a las víctimas". También que "no podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso" y que "no podemos perder un minuto en más que seguir trabajando por ayudar a restituir la vida a estas personas".

A preguntas de la prensa, Mazón ha indicado que sí cree contar con el respaldo de su formación -después de que ya surjan informaciones analizando posibles sustitutos-. Ha precisado que se siente "respaldado, por supuesto" y que todas sus preocupaciones se centran en los estragos de la DANA y no dedica "ni un solo minuto" en pensar sobre su situación política ya que como su Ejecutivo autonómico "en pleno está absolutamente concentrado en la recuperación".

"Hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin ninguna duda"

Con todo, el mandatario valenciano, que ha comparecido junto a la alcaldesa de Torrent, en una rueda de prensa en la que ha anunciado para mañana martes la reactivación de la circulación de la carretera CV-33, también ha dejado entrever que habrá que analizar todo lo ocurrido en materia de gestión. Lo ha hecho remarcando que es una cuestión que atañe a "todos", independientemente de la Administración, dejando entrever errores que sería de competencia estatal.

"Creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin ninguna duda", ha respondido Mazón, que ha añadido a renglón seguido que "hay que hacerlo con toda humildad". En esa línea, ha señalado que "durante todos estos días hemos repasado todo lo que pasó aquellos días, con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que con respecto a la presa de Forata trasladaba el Gobierno de España".

Precisamente, en estas declaraciones del president valenciano sobre asunción de responsabilidad, ha destacado como "el que está claro" el "no haber prestado más atención a la rambla del Poyo" y "no haber tenido mejor información", descargando la responsabilidad en el Gobierno central: "Aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat valenciana. Y haber estado tan pendientes de la presa de Forata, que afortunadamente, afortunadamente, no se rompió".