Una multitudinaria manifestación en Valencia reclama la dimisión de Mazón en protesta por la gestión de la DANA

Una multitudinaria manifestación convocada por organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de izquierda de la Comunitat Valenciana en protesta por la gestión de la dana y con el lema 'Mazón dimisión', en alusión al president de la Generalitat, ha comenzado minutos después de las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de València.

La pancarta de cabecera, con el lema de la manifestación y la imagen de Mazón cabeza abajo y ataviado con el chaleco de emergencias, es portada por representantes de entidades que han resultado directamente afectadas por las inundaciones de la dana, que ha causado más de 200 víctimas mortales y miles de damnificados en 75 municipios de la provincia.

Desde este punto, la marcha tiene previsto recorrer las principales calles del centro de la ciudad para concluir en la plaza Manises, donde está el Palau de la Generalitat, la sede del Gobierno valenciano, con la lectura de un manifiesto que recoge las reclamaciones de las 65 entidades convocantes de esta marcha, a las que se ha adherido posteriormente otras 83.

La plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha llenado de gente, que en algunos casos ha llegado en columnas que han partido de varios barrios de la ciudad y de municipios vecinos, entre ellos algunos de los más afectados.

Los asistentes corean desde el inicio gritos de "asesino" y "dimisión", y portan carteles con lemas como "¿Dónde estabas entonces?" o la imagen ya icónica de una mano hundida en el lodo sosteniendo un móvil con el aviso de Es-Alert.

"Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià. Por lo tanto, se han de ir a casa ya", han declarado las portavoces antes de arrancar la marcha.

"Lo que queremos es que esta rabia se manifieste hoy en la calle, pero una rabia silenciosa, porque estamos de duelo por todas las personas que han muerto por la negligencia del gobierno del señor Mazón", han añadido.

Los organizadores han pedido que se marche en silencio, sin ropa manchada de barro y que se eviten mensajes violentos. Beatriz Cardona, una de las coportavoces de esta protesta, ha explicado que “quien quiera aprovecharse políticamente de la situación, se ha equivocado de manifestación”.

Según el último recuento, las entidades convocantes de esta manifestación son 65 -entre ellas Acció Cultural del País Valencià, BEA, Ca Revolta, CNT València, Comisión Ciudad Puerto, la coordinadora de Memoria Democrática, Escola Valenciana, Fampa València, Intersindical, Lambda y varias asociaciones vecinales-, y hay otras 83 adheridas.

Primeras reacciones de las formaciones políticas

El PP valenciano cree que la manifestación convocada este sábado está "politizada" por entidades catalanistas. "La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas de 'Països Catalans' vienen a montar lío y colapsar la ciudad de València. No les importan nada las víctimas, solo la política", lamenta el partido.

Igualmente, su sindicato en las cortes, ha publicado otro comentario en el que condena "el uso político y partidista de las víctimas". A su juicio, "es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados. El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones".