Mazón responde a Tellado y asegura que el día de la DANA estuvo "comunicado todo el rato"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que el pasado 29 de octubre, el día de la dana que devastó varios municipios de la provincia de Valencia, estuvo "comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría".

Ante varias informaciones publicadas referidas a que ese día estaba en un cumpleaños a la hora de la comida, el president ha aseverado ante los medios: "¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente".

"Fue un almuerzo de trabajo y ya está", ha afirmado Mazón a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, donde está activado el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) que coordina la emergencia por la DANA, a preguntas de los medios de comunicación. Cabe recordar que dicha comida no ha estado nunca incluida en la agenda oficial.

Fuentes del entorno de Carlos Mazón señalan a El HuffPost que mantuvo una "comida normal al lado del despacho" y que volvió "al Palau a trabajar". Desde allí, señalan que tuvo "contacto directo todo el rato con el Cecopi, la consellera y todos los que estaban físicamente en el Palau". "Salió pitando en cuanto la Confederación aviso a las siete de la tarde de la posibilidad de que rompiera la presa porque antes no avisaron", explican.

A pesar de que Mazón ha tardado cuatro días en dar explicaciones, no se ha pronunciado al respecto hasta que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que debe ser el president el que explique qué hizo el día de la DANA.

"Le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día", ha indicado al respecto desde la Cámara Baja. Tellado no ha querido entrar a detallar dónde estaba el president de la Generalitat a pesar de que la AEMET se pasó todo el día avisando de fuertes lluvias y la Confederación Hidrográfica del Júcar había dado alertas de crecidas.

No obstante, y ante la insistencia de preguntas, ha respondido: "Estaba perfectamente informado y comunicado con el comité de crisis" aunque no estuviera presente.

Mazón no apareció en la reunión hasta las 19:30 horas a pesar de que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que se había convocado dos horas antes. Según testigos presentes en esa reunión a varios medios, se perdió "media hora" en detallar a Mazón todo lo que se había hablado durante esas dos horas. Hasta que la alcaldesa de Paiporta no llamó a la delegada del Gobierno alertando de que la ciudad se estaba inundando con rapidez, no se valoró mandar la alerta. Según El País, no se convocó la reunión de emergencias hasta que tuvieron constancia de que había un desaparecido.