Miguel Ángel Rodríguez, aunque la pareja de Ayuso reconociera dos delitos fiscales: "Nunca se ha declarado culpable"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves a su pareja, Alberto González Amador, asegurando que "nunca se ha declarado culpable de nada", a pesar de que el propio Amador reconociera a través de sus abogados dos delitos fiscales.

"Alberto González Amador nunca se ha declarado culpable de nada, nunca lo ha hecho. Es más, está en disposición de recurrir a la justicia si quiere porque aquí se ha trasladado que es confeso y no es confeso de nada", ha aseverado Rodríguez en una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press.

Rodríguez ha incidido en que el 12 de marzo el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, mandó un correo electrónico diciendo "textualmente que se puede llegar a un acuerdo". Por ello, ha indicado que cuando él mismo dice que la Fiscalía está proponiendo un acuerdo "no está mintiendo". "Nunca he contado un bulo, nunca he mentido, yo doy información cierta veraz y comprobable, esa es mi misión", ha defendido.

Preguntado por la posibilidad de que se le declarara imputado en esta causa, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha afirmado que no temía salir imputado ayer porque "no hay nada". "Yo en ese punto estaba tranquilo, pero es verdad que lo que estaban comentando los de enfrente era 'imputado seguro'. Bueno, son las cosas que suelen decir para fastidiar", ha apuntado.

Al hilo, Rodríguez ha trasladado que él simplemente ha salido en defensa de "un hombre honorable" porque se están diciendo "muchas cosas sin que nadie conozca" a González Amador. "Es un hombre honorable, un ejecutivo de empresa brillante desde hace muchos años que ha tenido un problema con Hacienda de su empresa porque González Amador, aprovecho para decirlo, ha tenido dos inspecciones paralelas de Hacienda. Una a su empresa, donde Hacienda no está de acuerdo con dos facturas que yo creo que si pleitea con Hacienda ganaría; pero es que había otra inspección paralela en su nómina, en su dinero personal impoluto", ha explicado.

Así, ha subrayado que la pareja de la presidenta "ni ha hecho fraude, ni se está aprovechando de su empresa". "Seamos sensatos también a la hora de hablar", ha pedido, a la vez que a insistido en que González Amador es "una de las personas más brillantes de su sector".