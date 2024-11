Morant señala al PP por el crisis de la DANA: "No ha fallado el Estado, han fallado ellos"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha asegurado que la crisis de la DANA se ha producido por tener "el peor presidente en el peor momento" en referencia a Carlos Mazón cuando se cumple un mes de la DANA que ha dejado 222 muertos. "No somos iguales", ha indicado destacando el escudo social que multiplica por 40 el puesto en marcha por la Generalitat que preside el popular.

"Hoy los valencianos y las valencianas tenemos el alma rota. Hay mucho dolor y ausencias de 222 personas que perdieron la vida el 29 de octubre", indicaba sacando pecho de los alcaldes de las zonas afectas asegurando que "se han puesto las botas llenas de barro y se han quedado limpiando con sus vecinos", en vez de ir al Congreso Federal que el PSOE celebra en Sevilla. El dolor de lo que ocurrió el 29 de octubre y que nunca se olvidará. Agarrarse a un árbol tres horas.

"Contar con los alcaldes y alcaldesas es lo mejor de este partido. Estuvieron allí, salvaron y cuidaron de sus vecinos aunque sus seres queridos estaban también sufriendo", indicaba al respecto a la par que sacaba pecho de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por liderar desde el territorio la respuesta del Ejecutivo. "Estuvo, está y estará con las botas puestas representando al Gobierno de España desde el primer momento", indicaba al respecto.

"Cuando no te queda nada te queda el Estado que somos todos, que te ayuda, que te protege y te cuida. No hay mayor amenaza para los valencianos y valencianas que la ausencia de futuro. Pensar que no existe futuro, esa ausencia solo se combate desde la política. Las derechas tratan de destruir y de recortar, por eso es importante que sigamos construyendo derechos", ha expresado al respecto Morant explicando que la respuesta del Gobierno con el escudo social está ya llegando a las familias para poder adquirir un nuevo vehículo, reparar las viviendas o los negocios multiplicando por 40 las medidas económicas del gobierno autonómico de Carlos Mazón.

"El cambio climático mata, pero tener negacionistas en los Gobiernos con PP y Vox, desprotege. Lo que no se combate y lo que no se lucha contra ello es una amenaza. El negacionismo también mata. La primera vez que los negacionistas se enfrentan a una crisis así fracasan", indicaba asegurando que la respuesta a la DANA minimizando los efectos de la emergencia climática es el "fracaso de Feijóo y los acuerdos con Vox" que surgieron el 28 de mayo de 2023. "No ha fallado el Estado, el sistema, han fallado ellos. En Valencia hemos tenido al peor presidente de la historia en el peor momento", expresaba mientras los militantes presentes en el plenario del Congreso Federal coreaban "Mazón, dimisión".

"No somos iguales porque esto con Ximo Puig no habría pasado y menos mal que tenemos a Pedro Sánchez, no somos iguales. Para eso estamos hoy aquí, para hacer un buen Congreso y un buen proyecto y una buena herramienta", expresaba al respecto.