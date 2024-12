Óscar López se lanza a liderar el PSOE madrileño y reivindica la "izquierda valiente"

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha presentado este jueves su candidatura para la Secretaría General del PSOE-M para "ganar Madrid" con la mirada puesta en 2027 y con una apuesta por "la izquierda valiente".

"Poner en marcha un proyecto de izquierdas valiente (...) Vamos a ganar con una palabra que es la más maravillosa y que mucha gente lleva años destrozándola: la verdad", ha planteado en su intervención en una rueda de prensa en la asociación de Centro del PSOE para presentar su candidatura a liderar a los socialistas madrileños.

"Este es el PSOE que viene con ganas", decía iniciando su rueda de prensa incluso antes de la hora convocada asegurando que su precandidatura es una "decisión personal pero colectiva" en la que quiere contar con militantes, sindicatos y ciudadanos a la vez que desterraba su imagen de 'paracaidista' de Ferraz asegurando que de los 28 años que ha militado en el PSOE, 13 han sido en el PSOE-M en agrupaciones como Canillejas, San Blas, Hortaleza o Las Rosas.

Convencido de que va a "ganar" en 2027, ha sacado pecho de los resultados del PSOE de Madrid en 2003, año del Tamayazo, así como de los cosechados en 2015 y 2019 con Ángel Gabilondo, donde ha resaltado que "Ayuso tuvo el peor resultado de la historia del PP de Madrid con un 28% del voto".

"Toda la experiencia que he acumulado con Zapatero, Rubalcaba y Sánchez la voy a volcar en Madrid. Tengo una dilatada trayectoria, casi tres décadas dedicadas al proyecto socialista. He cometido errores pero he aprendido de los mejores", indicaba vaticinando el "cambio" en 2027 bajo la fórmula de una "izquierda valiente" que llega a acuerdos, escucha y suma equipos. "Vamos aganar Madrid. Mucha gente no lo piensa, quedan dos años y medio, pero no tengo ninguna duda. La izquierda valiente es la que gana. Conozco bien las técnicas de la derecha y la fachosfera", explicaba asegurando que se iba a enfrentar a "la máquina del fango" de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la presidenta madrileña.

López ha comparecido ante los medios arropado por cargos socialistas como al alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, la secretaria general de PSOE Madrid Capital y directora de la Guardia Civil, Mercedes González, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, o el secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y diputado nacional, Javier Rodríguez Palacios.