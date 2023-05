Otegi "aplaude" el paso de sus concejales y denuncia una "campaña de acoso y derribo" contra Bildu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha comparecido este martes en San Sebastián tras el comunicado de los siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas de la formación a las elecciones del próximo 28 de mayo y que han renunciado a ser candidatos, tras la polémica generada por su pasado criminal y su relación con la banda terrorista. "Aplaudimos la decisión de algunos candidatos de renunciar a ser concejales", ha destacado de inmediato Otegi, al llegar a la sala de prensa.

En su valoración, con tono firme, ha denunciado que se ha asistido a lo que llama "una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española", por más que la inclusión de estos condenados no ha gustado tampoco en partidos como el PSOE. Por eso ha añadido una coletilla: campaña, lamenta, "a la que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por intereses políticos".

Otegi, que también es un exconvicto, aspira a que, con este "gesto significativo e inequívoco" que es como interpreta el paso al costado de sus correligionarios, quede zanjado el debate y que baje la fiebre en la campaña electoral y se vuelva a hablar de los problemas ciudadanos como la sanidad, la educación o los cuidados. No lo vende, pues, como una rectificación, sino como un detalle de su formación para aplacar los nervios.

No ha habido autocrítica como tal pero, a modo de "asunción de responsabilidades", ha admitido que la formación debió haber evitado que se pudiera generar dicha "campaña", ya que causa "zozobra" a sectores políticos que apuestan por la normalización de Euskadi.

"Esta realidad no debe servir de pretexto para no hacer nuestra reflexión", ha defendido en su intervención, apenas un comunicado leído, sin posibilidad de preguntas de los medios de comunicación. Al pronunciar esta frase no ha hablado ni de ETA ni de cómo se hacen las listas electorales en Bildu, que obviamente estaba al tanto de a quién ponía y qué mochila llevaba a sus espaldas, pero sí ha indicado: "Entendemos que no debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia".

"Afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todos ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas", ha defendido, en la línea de lo expresado por la dirección del partido nacionalista en las últimas horas. Por tanto, no ha dicho que se vaya a sacar de las listas a los otros candidatos polémicos, 37 más.

En su intervención ha estado acompañado de Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu, y laos mandatarios de Bildu Bakartxo Ruiz y Unai Urruzuno, lo que da a entender que la decisión de los siete ediles cuenta con el apoyo de todas las voces aunadas bajo las siglas de Bildu. "Mostramos nuestra total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos estos años para superar el ciclo de enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad plenas”, concluye.