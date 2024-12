¿Por qué el PSOE ha borrado lo 'queer' de sus postulados?

El PSOE ha decidido borrar el Q+ de las siglas LGTBIQ+, a petición del movimiento feminista, para eliminar las referencias al término 'queer', el paraguas que cubre las orientaciones sexuales o identidades de género más allá de lesbianas, gais y transexuales.

Ha sido una de las enmiendas que ha llegado viva al plenario tras los debates de las comisiones de trabajo que han analizado más de 6.000 propuestas presentadas por las delegaciones provinciales a la ponencia marco del PSOE, la hoja de ruta del partido para los próximos años.

Si en el anterior Congreso Federal uno de los grandes debates fue la ley trans, en este numerosas enmiendas mostraban su oposición a la Q+, un término que varias delegaciones, como las de Cáceres, Mallorca, Pontevedra o Coruña, rechazaban por "su significado misógino, ultraliberal y antifeminista".

Una enmienda, presentada por el sector del feminismo clásico del Congreso que consiguió ir a plenario al alcanzar más de un 30% del voto en la comisión y que salió adelante gracias a las ausencias que hubo durante el mismo.

El partido elabora el borrador de la ponencia marco, la hoja de ruta, y cada una de las agrupaciones presienta enmiendas a la misma. Una vez presentadas, se debaten en cada una de las seis comisiones y, si superan el 30% son debatidas y votadas en plenario. Un plenario que se convoca una vez finalizan cada una de las seis comisiones y cuya hora no está nunca clara ya que depende de lo que se tarde en votar las enmiendas.

La de Igualdad, que acabó pronto, hizo que mucha gente se fuera antes de tiempo después de que corriera el rumor de que el plenario se iba a celebrar a primera hora de la mañana, pero no fue así. A las 20 horas, el partido envió un mensaje a los delegados avisando de que a las 21 horas estaban convocados para poner en común y definir las enmiendas vivas. Según fuentes presentes, el sector del feminismo clásico, "organizado", estaba puntual como un reloj para defender su propuesta. Tras no encontrar suficiente voto en contra al no estar debidamente representado el sector LGTBI, acabó siendo aprobada.