PP, Junts y Vox tumban la reforma de la ley de Extranjería que aseguraría la acogida de menores migrantes no acompañados

Pura navaja de Ockham. Más allá de los diferentes argumentos, este martes se ha evidenciado en el Congreso el rechazo del Partido Popular, Vox y Junts a la acogida de menores migrantes por parte de todas las Comunidades Autónomas. Las tres formaciones han votado en contra de la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería que proponían PSOE, Sumar y Coalición Canaria y cuya iniciativa partía del Gobierno canario, una coalición entre CC y Partido Popular.

El Partido Popular ha hecho lo que ya venía advirtiendo desde hace unos días. Su excusa, la negativa del Gobierno a abordar la financiación para la acogida, la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes sobre inmigración o la declaración de emergencia educativa. Tres aspectos que, según fuentes del Gobierno, sí están contemplados. La propia reforma de la ley recoge en su exposición de motivos que “se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente”. “Siempre ha habido financiación sobre la mesa, también con los traslados voluntarios”, apuntan desde el Gobierno.

Estas mismas fuentes señalan a El HuffPost que "el plan de emergencia está ya en marcha”. Y, sobre la Conferencia de Presidentes, durante las negociaciones este mismo martes para tratar de sacar adelante la toma en consideración de la norma, el Gobierno ha trasladado al PP que aceptarían convocarla para el mes de septiembre. El problema, señalaba la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, no está en las condiciones que ponen: “Las medidas que han planteado ya están contempladas de una u otra manera, y aquellas que quedarían por matizar podrían incluirse en el trámite parlamentario”.

Es la misma opinión que estos días trasladaba el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo. Lo que hoy se votaba en el Congreso era, recordaba, tan solo la admisión a trámite. “A partir de ahí”, defendía Clavijo, “en el procedimiento o en el plazo en el que se tiene que aprobar esa proposición de ley, pues se podrán presentar enmiendas y mejoras”. Es esto lo que más asombro genera tanto en el Gobierno central como en el canario. Este martes solo se votaba la toma en consideración de la proposición de ley, por lo que durante el debate parlamentario podrían discutirse las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios.

Desde Infancia y Juventud aseguran que se ha intentado hasta el último aliento tanto el apoyo del Partido Popular o de Junts, aunque fuera mediante una abstención. El lunes por la tarde, el propio Ministerio convocó al PP a una reunión para tratar de convencerles. Sin embargo, fuentes de la formación desdeñaron el encuentro porque no fue la ministra quien se vio con Ana Alós, diputada y vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, sino su secretario de Estado y su jefe de Gabinete. “Es evidente que los planes del Gobierno no pasan por pactar la política migratoria y de extranjería con el PP”, aseguraban anoche fuentes del PP.

La ministra de infancia y Juventud, Sira Rego, conversa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. EFE / Mariscal

El plantón que aquejaba al Partido Popular choca, no obstante, con lo que esta mañana decía desde el Congreso Sira Rego, que aseguraba haber intentado desde hace días verse con el portavoz del PP en el Parlamento, Miguel Tellado, sin éxito. “He intentado verme con el señor Tellado en varias ocasiones pero no ha querido sentarse conmigo”, lamentaba la responsable de Infancia y Juventud, que además volvía a hacer un llamamiento al portavoz popular: “Yo estoy en el Congreso”. Quien sí logró hablar con Tellado fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pero tampoco con demasiada fortuna. Desde el inicio de las conversaciones, el miembro del PP denunció que el Gobierno no quería escuchar sus condiciones, algo que, de nuevo, negó Torres. “Sobran las excusas del Partido Popular”, resolvía el ministro.

Otro de los aspectos que este martes llevó al estupor a los partidos que proponían la reforma fue el intento del Partido Popular y Junts por retirar la votación para, argumentaban, continuar las negociaciones. Algo que fuentes del Gobierno atribuyen a que no quieren “la foto” con su voto en contra. Después de que Vox haya roto los Gobiernos autonómicos con el PP por la acogida de migrantes, esta decisión pone a los de Feijóo una vez más en la misma postura que mantiene la ultraderecha. “Solidaridad, sí, pero seguridad también”, llegó a decir el líder del PP.

Durante su intervención en el Pleno, la diputada del PP Ana Alós quiso situarse al lado de Coalición Canaria cuando pidió que se retirase la votación. Es cierto que Cristina Valido, diputada de CC, solicitó retrasar la reforma si no había acuerdo. “No puedo volver a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no”, declaraba. Pero mientras el PP quería evitar que se evidenciara su negativa a apoyar la propuesta, en Coalición Canaria estaba, de fondo, el miedo a que el Gobierno en las Islas pueda desestabilizarse por la coalición con el Partido Popular.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Pleno del Congreso. EFE / Mariscal

El Partido Popular de Canarias, que en su día apoyó esta propuesta, trata ahora de hacer equilibrios para adecuarse a la posición del partido en Madrid. Poli Suárez, consejero de Educación en las Islas y secretario general de la formación en el archipiélago, hacía este lunes "un llamamiento sobre la importancia de que el resto de Comunidades Autónomas acoja a menores migrantes". Lo decía después de reconocer que, ante el desborde, solo tenían escolarizados a 2.188 menores migrantes de los casi 6.000 que ahora alberga el territorio. No son los únicos. En Ceuta, este mismo martes su presidente, Alberto Gaitán, también del PP, votó a favor de la reforma durante una sesión plenaria en la ciudad. Según Gaitán, Ceuta es otro de los lugares donde la situación es ya “insostenible” junto con Canarias. La “sopreocupación”, dijo, “es del 354% en los recursos existentes”.

Aunque casi toda la atención la ha centrado el bloqueo del Partido Popular, lo cierto es que, desde el principio, Junts también se ha posicionado en contra de la reforma. “Nos oponemos a seguir saturando Catalunya”, manifestaba esta mañana la diputada Miriam Nogueras. A pesar de que la ministra Rego sostenía que ya se había propuesto “un mecanismo para evaluar cuál es la situación de los sistemas de acogida en cada territorio”, de manera que fuera “sostenible” al tiempo que se “garantizan los derechos de los niños y niñas”, los de Puigdemont no se han movido del ‘no’. Hace un año, el histórico líder de Convergència, Jordi Pujol, se atrevió a señalar que los catalanes están “amenazados de acabar minorizados” por la baja natalidad y “tanta y tanta inmigración”.

La decisión del PP y Junts, teniendo en cuenta que la posición de Vox se presupone inamovible, no solo supone un nuevo varapalo para el Gobierno sino, sobre todo, para los miles de menores migrantes no acompañados que todavía aguardan en las Islas Canarias o Ceuta, pero también Melilla. “Si la medida es rechazada”, comentaban fuentes del Gobierno esta tarde, “se deja a los niños en una situación de inseguridad jurídica”.

El problema es mayor porque las alternativas son escasas. Existen, aseguran desde el Ejecutivo, pero serían “parches”. La opción de presentar la reforma mediante un decreto, que por ejemplo proponía el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, no es viable “ya que requiere convalidación y por tanto acuerdo”. Y si PP y Junts han rechazado incluso la toma en consideración, nada hace pensar que fueran a favorecer esta vía.