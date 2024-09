Pradales recuerda a Sánchez que el pacto "obliga" y reitera su apuesta por "el reconocimiento de Euskadi como nación"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reafirmado su apuesta por un "pacto político" que incluya "el reconocimiento de Euskadi como nación" y ha advertido, en referencia a los acuerdos sobre transferencias estatuarias alcanzados entre los gobiernos central y vasco, que "el pacto obliga y Moncloa lo sabe".

Pradales ha lanzado este mensaje en el 'Alderdi Eguna', el día del partido del PNV, en el que ha iniciado su intervención subrayando la importancia de "honrar" a quienes "lucharon por nuestro pueblo y lo dieron todo; sacrificando todo por y para Euskadi".

En especial, se ha referido a su predecesor como lehendakari, Iñigo Urkullu, del que ha subrayado que es "el último eslabón de una cadena que nos une y vertebra".

El actual lehendakari ha destacado que en sus doce años al frente del Gobierno Vasco, Urkullu ha demostrado un "compromiso inquebrantable" y ha realizado "un trabajo incuestionable" para "defender la causa del Pueblo Vasco". "Has dejado una Euskadi mucho mejor de la que encontraste; no se me ocurre mayor y mejor legado", ha añadido.

En materia de autogobierno, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Gernika fue aprobado hace más de 44 años, pese a lo cual "sigue incumplido". Por ese motivo, ha advertido de que "ya no son suficientes ni las buenas palabras ni las buenas intenciones".

Pradales, en referencia a los acuerdos entre los gobiernos vasco y central para el traspaso de competencias estatutarias, ha recordado que "las competencias y el calendario están claros", por lo que "el Gobierno español tiene que pasar de las palabras a los hechos; tiene que cumplir". "El pacto obliga y Moncloa lo sabe", ha avisado.

Al igual que viene haciendo en reiteradas ocasiones desde el inicio de su mandato, ha advertido sobre "la amenaza del desprestigio de la política y de la acción institucional" por parte de quienes explotan "el populismo y la demagogia".

En la misma línea, ha reivindicado a Euskadi "como sujeto político", y ha denunciado que en las últimas semanas se han reproducido los "ataques" al Concierto Económico vasco y al Convenio navarro. "No es algo nuevo, pero es preocupante", ha alertado, motivo por el cual ha llamado a defender "juntos" estas normas --que regulan las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y Navarra y el Estado-- "desde las instituciones, los partidos políticos, los agentes sociales y económicos, y la sociedad en su conjunto".

Un modelo "que funciona"

El lehendakari ha reivindicado, asimismo, el "modelo" del PNV, del que ha destacado que "funciona" y que consiste en "la construcción nacional y social de Euskadi piedra a piedra; día a día". Todo ello --ha añadido-- "sabiendo leer el momento, junto con la sociedad vasca, con paciencia e inteligencia política, sin perder nunca el rumbo".

"Hay quienes defienden otro modelo; el modelo populista del 'todo es posible', del 'tenemos derecho a todo' aquí y ahora", ha criticado. Este último -- ha añadido-- es un modo de hacer política que trata a los ciudadanos "de manera infantil", puesto que "intenta vender soluciones mágicas que son imposibles y que hipotecan nuestro futuro".

"Tenemos un proyecto de futuro para Euskadi; un proyecto alineado con Europa que responde a la triple transformación digital, verde y social", ha explicado.