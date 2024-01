Preguntan a Rocío Monasterio por Macarena Olona y su respuesta da que hablar 

Rocío Monasterio se queda en Vox. La líder del partido de Abascal en la Comunidad de Madrid asegura este viernes en una entrevista en ABC que no se ha planteado abandonar el partido pese a que en agosto se fue su marido, Iván Espinosa de los Monteros, y ayer mismo lo hizo su número dos en la Asamblea, José Luis Ruiz Bartolomé. "Me echarían de menos hablando de los comunistas (...) Yo estoy y sigo en política y me van a seguir viendo mucho tiempo. ¡Ya le gustaría a la médico y madre y a todos estos librarse de mí! Van listos", asegura Monasterio, siempre polémica, en dicha conversación.

En la misma entrevista, Monasterio niega que haya crisis interna de Vox o que se dude del liderazgo de Santiago Abascal. Igualmente, desmiente que Espinosa de los Monteros esté pensando en montar un nuevo partido de cara a las elecciones europeas, tal como se publicó en algunos medios la semana pasada. "Veo inaceptable que la fuente, que es él, diga que no es verdad y que periodistas a los que la fuente dice 'esto no es verdad' publiquen lo contrario. ¿Cómo está el periodismo hoy? Mal", señala la dirigente.

Una de las voces más críticas contra Vox es la de Macarena Olona, que salió del partido hace año y medio tras las elecciones andaluzas y que denuncia la deriva de la formación. Incluso, publicó un libro - Soy Macarena - donde la exportavoz en el Congreso definía a Abascal como “un juguete” en manos del sector más ultracatólico del partido y alguien a quien no le gusta mucho trabajar. También ha puesto en duda en diversas entrevistas la financiación de Disenso, la fundación vinculada a Vox que preside Abascal.

Cuando ABC pregunta a Rocío Monasterio por ella, la líder de Vox madrileña habla de Olona como si se tratara de una extraña. "Pues no lo sé porque no la sigo. Creo que está de abogada del Estado. Entiendo que le irá bien porque tiene una profesión, y eso está muy bien", se limita a decir. Unas declaraciones que, a buen seguro, harán reaccionar a Macarena en redes sociales.

Cabe recordar que Olona fue portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada durante dos legislaturas por Granada, además de candidata de Vox a las elecciones a la Junta de Andalucía de 2022 y portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía hasta que dejó el partido.