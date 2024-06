¿Qué significa la intervención en el procedimiento contra Israel que ha anunciado Albares?

"Un patrón de conducta genocida”. Es lo que Sudáfrica considera que está practicando Israel en Gaza. En eso basa el país africano su denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. “Esta matanza”, aseguró en su día el equipo jurídico sudafricano, “no es otra cosa que la destrucción de la vida palestina”. Según Sudáfrica, Israel ha incumplido e incumple la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

¿Se ha sumado España a esta acusación? No. Lo que hace el Gobierno, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es intervenir en el procedimiento que está en marcha, pero no incorporarse como acusación. Así lo ha confirmado el Ministerio a El HuffPost. Lo que hará España, es, aseguran, “incorporarse a la investigación que está realizando el Tribunal en base a la denuncia de Sudáfrica”, pero no se posiciona.

Tal y como ha especificado Albares, “España no toma partido por ninguna de las dos partes del proceso”, esto es, no se sitúa al lado de la acusación sudafricana pero tampoco con la defensa israelí. El Gobierno, con su intervención, pretende “tomar partido en favor del Tribunal”. Así lo ha defendido también esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es urgente apoyar al Tribunal [...] para detener cualquier operación militar. Es fundamental fortalecer a Naciones Unidas apoyando el papel de la Corte como máximo órgano judicial de un sistema internacional basado en reglas".

Esto quiere decir que el país presentará una memoria, en la que todavía trabaja Asuntos Exteriores, en la Corte Internacional para “apoyar la labor del Tribunal, especialmente en la aplicación de las medidas cautelares y aportando elementos que puedan ayudar a aplicar” unas disposiciones que son de obligado cumplimiento y que, a su vez, puedan auxiliar a la Corte Internacional “a dictar una sentencia”.

A pesar de que varios miembros del Gobierno sí han manifestado en diferentes ocasiones que Israel está cometiendo un “genocidio”, el ministro Albares ha evitado esta mañana el uso de la palabra. El determinar si es o no un genocidio, ha defendido el responsable de Exteriores, lo dictaminará el Tribunal.

Con esta decisión, España se convierte en uno de los primeros países europeos en incorporarse al procedimiento.