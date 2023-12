Quiénes son los cinco diputados de Podemos que se pasan al Grupo Mixto

Anadolu via Getty Images

Al final, pasó. Meses después de peleas en privado y aún más en público, Podemos y Sumar han separado sus caminos. Lo han hecho del modo más llamativo, con el anuncio de los cinco diputados 'morados' de que abandonan el grupo parlamentario y se pasan al Grupo Mixto.

La confirmación la ha hecho Javier Sánchez Serna, uno de los cinco 'podemitas' que permanecían en el Congreso tras la integración a medias hecha por Podemos en las listas electorales de Sumar para el 23-J.

La (pen)última discrepancia con la plataforma de Yolanda Díaz, ocurrida a primera hora de este martes, ha sido la definitiva. Desde Podemos acusan a Sumar de no haber permitido intervenir a Ione Belarra en el Pleno sobre Gaza e Israel, que ha contado con la intervención del ministro de Exteriores. El desencuentro final ha acabado en un movimiento que supondrá dar más voz a Podemos pese a no disponer ya de grupo propio y que no debería alterar la mayoría de izquierdas con la que cuenta el Gobierno de coalición.

Entre vetos y decisiones políticas, la vicepresidenta segunda e impulsora de Sumar dejó fuera a nombres fuertes de Unidas Podemos de las candidaturas electorales, especialmente sonado fue el caso de Irene Montero. Tras negociaciones al límite del plazo, llegó un acuerdo de mínimos por el que se integraban varios miembros de Podemos en diferentes posiciones y candidaturas.

Del resultado del 23-J, además de la victoria insuficiente del PP salió que sólo cinco miembros de Podemos integrarían el Congreso en la nueva legislatura. Un batacazo 'morado' en favor de los nombres propuestos por el propio Sumar y por otras marcas como Más Madrid o los 'comunes' catalanes.

En todo este tiempo se ha especulado mucho con qué pasaría con los cinco de Podemos, hasta que se ha 'deshojado la margarita', pero... ¿quiénes son esos cinco?.

La cuota morada la encabeza la secretaria general y líder de la formación morada y hasta hace semanas ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que aparecía como número 5 en la lista de Sumar por Madrid. Junto a ella aparece la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, que logró su escaño como número 4 por Barcelona.

Los otros tres 'asientos' los consiguieron los cabezas de lista por Murcia (Javier Sánchez Serna), Granada (Martina Velarde) y Las Palmas (Noemí Santana), los tres como responsables regionales del partido. Los otros seis miembro 'morados' presentes el 23-J quedaron sin acta de diputado.