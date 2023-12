Podemos rompe con Sumar y se pasa al Grupo Mixto en el Congreso

Podemos ha anunciado este martes que abandona el grupo parlamentario de Sumar para incorporarse al mixto después de que el partido de Yolanda Díaz, con el que los morados concurrieron de forma conjunta a las elecciones generales, no haya permitido que su secretaria general, Ione Belarra, participara hoy en el Pleno con el ministro de Exteriores sobre la situación en Gaza e Israel. "No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar", han denunciado los morados.

"Los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Las personas de Podemos no estamos en política por conservar un escaño ni por calentar un sillón. Estamos para impulsar desde el Congreso cambios valientes y ambiciosos para hacer posible lo que nos dicen que es imposible. Con el apoyo de la militancia, vamos a seguir trabajando con plena autonomía política para recuperar la unidad del bloque democrático y para volver a gobernar en coalición", ha dicho en una breve intervención el diputado Javier Sánchez Serna.

Las discrepancias entre Podemos y Sumar han sido constantes desde la propia confección de las listas electorales para las elecciones generales del 23-J, en las que los morados denunciaron la exclusión de pesos pesados del partido como Irene Montero o Pablo Echenique. Tras los comicios, Podemos pidió a PSOE y Sumar que Montero se mantuviera en el Gobierno como ministra de Igualdad y no aceptó como compensación la elección de Nacho Álvarez como ministro de Asuntos Sociales. También han criticado que Díaz no eligiera a ninguno de sus representantes para la portavocía adjunta en el Congreso o que no se les diera voz tanto en el debate de investidura de Feijóo como en la de Sánchez.

La negativa este martes de Sumar a Belarra para participar en el pleno sobre Israel y Gaza con la intervención del ministro Albares ha sido, para la formación, "la gota que ha colmado el vaso". "Es algo que, además de no tener ningún sentido político, ha provocado que hoy haya faltado la voz que con más contundencia ha condenado el genocidio que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania y que de forma más concreta ha exigido a Pedro Sánchez que pase de las palabras a los hechos", han explicado desde Podemos a Canal Red, el medio que dirige el exsecretario general Pablo Iglesias.