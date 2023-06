Rajoy y Santamaría no van a la comisión sobre Pegasus y el Parlament lo llevará a Fiscalía

El Parlament de Catalunya denunciará ante la Fiscalía las incomparecencias del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión de investigación del Parlament sobre el espionaje con el software Pegasus a independentistas.

Además de Rajoy y Sáenz de Santamaría, tampoco han acudido a la comisión de este jueves, pese a estar citados, la exdelegada del Gobierno en Cataluña Maria Eugènia Gay, y quien ostentó ese mismo cargo entre 2016 y 2018, Enric Millo, cuyas ausencias también se llevarán a Fiscalía.

Esta ha sido la segunda vez que no han acudido a la comisión, pues ya se les había convocado en otra sesión el pasado 2 de junio.

En esta ocasión, ha explicado el presidente de la comisión, Josep Maria Jové, solo Rajoy ha justificado su ausencia, amparándose en un dictamen del Consejo de Estado de 2019 que esgrime que los requerimientos del Parlament solo afectan a las autoridades de la comunidad autónoma catalana y, por lo tanto, no vinculan a las estatales, que pueden no acudir a la comisión de investigación que les haya citado.

Ante la falta de comparecientes, los portavoces de ERC, JxCat, la CUP y los comunes en la comisión -Jordi Orobitg, Josep Rius, Montserrat Vinyets y Lucas Ferro, respectivamente- han acordado trasladar a la Mesa del Parlament la propuesta de denunciar ante la Fiscalía la incomparecencia de los cuatro citados, tal y como prevé el reglamento de la cámara catalana.

En una rueda de prensa posterior, Orobitg, Rius y Vinyets han reconocido que no tienen "esperanzas" en la actuación de la Fiscalía, pero que agotarán todas las vías procesales en España, para luego acudir a instancias europeas e internacionales.

"El reglamento del Parlament señala la obligación de comparecer en aquellas materias de competencia de la Generalitat. En este caso, dentro del objeto de esta comisión hay una materia tan sensible como la protección de datos, que es competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya; por lo tanto, existe esta obligación legal", ha justificado Orobitg.

Por su parte, Rius, que ha recordado que anteriormente tampoco comparecieron en esta comisión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Gobierno como las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, o los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, ha denunciado el "menosprecio" de los responsables políticos que no han comparecido hacia el Parlament.

"Quien no comparece hoy es la democracia española, incapaz de depurar sus cloacas. No comparecen porque saben que son culpables y porque no quieren responder preguntas y depurar estas responsabilidades", ha agregado Rius.

En la misma línea, Vinyets ha denunciado que, "cuando se trata de cuestiones estructurales de Estado, los dos grandes partidos del régimen se comportan de la misma forma, para evitar investigaciones y tutelar la vulneración de derechos fundamentales".