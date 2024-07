Reyes Maroto: "La vivienda no es un asunto prioritario para Almeida"

Puntual a la cita Reyes Maroto baja del coche colgada al teléfono. Al otro lado está el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que se reúne en unos minutos con José Luis Martínez-Almeida, con quien ha intercambiado varias impresiones antes de que mantenga el encuentro.

Ya microfonada, no puede evitar comentar con su equipo y la redacción el resultado que la noche anterior hizo la Selección Española. "Tenía la casa llena de niños con dos televisiones. Una para ellos y otra a los adultos", comenta hablando de las mejores jugadas del partido. Cuando impera el silencio al encenderse la cámara, su gesto cambia y empieza a disparar contra Almeida y su gestión tras un año de oposición.

P: Lleva un año en el Ayuntamiento. ¿Qué balance hace de lo que llevamos de legislatura?

R: Es un año perdido. Un año en el que en lugar de hablar de Madrid, hemos dedicado más tiempo a defender al Gobierno de España porque la única obsesión del señor Almeida es confrontar con el presidente del Gobierno. Entiendo que con el modelo de éxito que el gobierno progresista está consiguiendo a nivel nacional y que no hayan superado el no poder gobernar hace que la crispación, el ruido, la desinformación y esa máquina de bulos que en la que se ha convertido Madrid sean parte del debate.

Eso no ha impedido que desde el Partido Socialista en todos los plenos hayamos llevado la voz de los vecinos. Hemos llevado muchas iniciativas en temas tan importantes como la vivienda, como la limpieza, temas que creemos que los ciudadanos de Madrid quieren que hablemos. También de la emergencia climática con un protocolo de calor. Cosas en las que debería y queremos que se centre Almeida para da soluciones.

P: Usted y sus concejales hablan de que Almeida no tiene un modelo de ciudad.

R: No lo tiene y lo vemos todos los días. Ellos viven de la propaganda de la foto. Cuando rascas detrás de ese anuncio, pues ves que no hay realmente una política de modelo de ciudad, porque no aborda los principales problemas a los que los vecinos se están enfrentando.

Hablaba de la vivienda como el principal problema, que es un problema de modelo de ciudad, porque si los jóvenes y las familias no podemos acceder a una vivienda asequible y tenemos que dedicar más de la mitad de nuestra renta a pagar un alquiler o adquirir una vivienda, eso va en detrimento de la calidad de vida.

Reyes Maroto durante la entrevista con 'El HuffPost'. Aurora Pascual

No tienen tampoco un modelo para abordar la emergencia climática. El urbanismo que se está haciendo en esta ciudad es un urbanismo que responde más a cómo seguir favoreciendo el uso del coche y se olvidan de una movilidad tanto del uso del transporte público o, por ejemplo, el uso de las bicicletas. Tenemos por fin bases de Bicimad en los 21 distritos gracias a los fondos europeos que el Gobierno de España puso para impulsar la movilidad sostenible, pero en cambio se olvidan de hacer los carriles bici.

Son dos ejemplos de una ciudad que tendría que ser vanguardia, pero se preocupan más de la foto y sobre todo, de favorecer siempre a los mismos, a unos pocos.

Por seguir hablando de vivienda, la Empresa Municipal de la Vivienda debería construir vivienda asequible y lo que hacen es vender suelo a promotores privados para mercantilizar todavía más un derecho, que es el derecho que tenemos todos los madrileños a poder vivir dignamente en con un techo. Hay 42.000 solicitantes de vivienda pública en estos momentos, 14.000 son jóvenes, y el parque de vivienda apenas llega a las 2.000 viviendas, menos del 1%.

Si a los jóvenes no les damos una alternativa habitacional, podemos perder un talento que necesitamos para que la ciudad siga siendo una ciudad que atrae a gente que quiere venir a trabajar. Pero, lamentablemente, si no se dan las condiciones de vida, pues ese talento se irá a otras ciudades de España u otras ciudades del mundo.

Reyes Maroto durante la entrevista con 'El HuffPost'. Aurora Pascual

Deberíamos tener ya una solución ambiciosa con ese cierre masivo de de más de 12.500 viviendas de uso turístico para que vayan al mercado regulado y podamos incorporarlas al alquiler asequible que los jóvenes están demandando. Y digo que me preocupa porque la negativa a aplicar la Ley de Vivienda pone de manifiesto cuál es la política de vivienda que tiene este Ayuntamiento, que es la que se aplicó en épocas pasadas y que fue un fracaso.

El otro día leía al consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid diciendo que va a llenar otra vez de grúas esta comunidad. Es que ya hemos visto esa política y esa política nos llevó a una crisis económica inmobiliaria de la que tardamos muchísimos años en salir. Esas recetas neoliberales han fracasado y la Ley de Vivienda es necesaria y se tiene que implementar.

Esas zonas tensionadas van a ayudar a que los jóvenes y las familias no dediquen tantos recursos a pagar su vivienda y puedan destinarlo a otras necesidades vitales que tenemos las familias.

P: En construir vivienda pública se tarda tiempo y la necesidad es urgente. ¿Qué se puede hacer ya?

R: La herramienta la tenemos, por ejemplo, con las viviendas de uso turístico ilegales. Si se cierran y se van al mercado regulado de alquiler, pondríamos de forma inmediata más de 12.500 viviendas, que es el dato oficial que da el Ayuntamiento, a pesar de que cuando uno abre Airbnb, hay más de 25.500 viviendas que se están ofertando y que carecen de licencia.

Hay un parque de vivienda ahora mismo que se está utilizando de forma ilegal y que si no cumple los requisitos del plan de hospedaje, que es el que ahora regula las viviendas de uso turístico, inmediatamente los propietarios las llevarían al mercado regulado. Hay otro tema en el que el Ayuntamiento está también fallando, el cómo ponemos las viviendas vacías en el mercado.

Apenas han conseguido poner 100 viviendas vacías de las 90.000 aproximadamente que se calcula que hay. Y creo que la Empresa Municipal de la Vivienda, como promotor público que es, debería dar los instrumentos y la seguridad a propietarios privados o promotores que tienen vivienda vacía para poderla poner en el mercado y eso incrementaría la oferta de una manera inmediata.

Todo hay que combinarlo con un modelo de urbanismo basado en buenos equipamientos públicos, en movilidad, para que la gente que vive allí pueda dejar el coche y utilizar transporte público. Esto no pasa, por ejemplo, en El Cañaveral, que se ha convertido en una isla en la cual uno va a vivir y no tiene ni dotación ni tiene, por ejemplo, el metro que se le prometió. El Partido Popular debería haber aprendido sus errores y debería mirar más al Gobierno de España, que está haciendo cosas mejores, buenas para Madrid.

P: ¿Qué falla entonces en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo?

R: Que no es prioritaria para el Ayuntamiento. Cuando me he reunido con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, es una empresa municipal que no está empoderada, que no tiene el rol de un gobierno que apuesta realmente por la vivienda pública. Ahora mismo, al año, se dedican menos de 150 millones a construir vivienda pública y a los programas que tiene la Empresa Municipal de la Vivienda.

Se ha descapitalizado en una década, se ha perdido el 25% del personal. Si tú no apuestas por lo público y la descapitalización, como está pasando en estos gobiernos del Partido Popular les sale el referente fue Ana Botella.

P: Un cuarto de las viviendas del centro de Madrid son son viviendas de uso turístico. ¿Se está vaciando zonas de Madrid en beneficio del turismo?

R: Es el ejemplo de un modelo neoliberal donde dejas en manos de lo privado lo que debería ser una política pública. Si tú te preocupas porque los barrios tengan vida, te preocupas porque estén habitados por gente que quiere vivir en la ciudad e incentivas los negocios, porque se está perdiendo también ese comercio de proximidad. Si al final dejas de tener servicios y las viviendas de su turístico se convierten en un problema de convivencia, pues los vecinos de toda la vida se van de su de su hogar. Lo estamos viendo con fondos de inversión que están vaciando edificios enteros como estamos viendo en Tribulete o General Lacy, donde se está expulsando a vecinos de toda la vida de sus hogares.

Reyes Maroto durante la entrevista con 'El HuffPost'. Aurora Pascual

Ayer mismo hablaba con un vecino de Tribulete que me decía que no sabía cuánto más iban a poder aguantar porque les querían echar. Es un drama que el alcalde, los concejales o el presidente del Distrito Centro, Carlos Segura, no se quieran acercar. A mí me falta ese alcalde empático cercano a la gente. Se hace fotos rodeados de los suyos, pero a mí me gustaría más ver al alcalde y al equipo de gobierno en esas pancartas en las que salimos casi todos los días, donde los vecinos le reclaman al Ayuntamiento soluciones. Son los vecinos y lo recalco: no están manipulados por ningún partido político. No le podemos poner a los vecinos un estigma que no tienen porque muchos de ellos salen a la calle porque el propio alcalde y su equipo de gobierno son los que están generando problemas en esta ciudad. Hablo de vivienda pero puedo hablar también de los cantones de limpieza, las cocinas fantasma, la mala ordenación de los servicios públicos...

Las cocinas fantasma no se han cerrado y el Ayuntamiento no hace nada. Cuando uno se confunde es mejor asumir que se ha equivocado y revertir esa mala decisión, pero con la mayoría absoluta del PP aplican todo con rodillo y no escuchan ni siquiera a los vecinos que son quienes les han votado.

P: El tono bronco que hay en los plenos del Ayuntamiento tampoco ayuda.

R: El ambiente en el plenos está muy crispado porque estamos haciendo frente a la desinformación, a los bulos y a las mentiras que permanentemente que el Partido Popular, Almeida y su equipo de gobierno difunden. Esto te lleva a una crispación permanente, porque cuando te acusan de algo que no has hecho o que consideras que está sobredimensionado, pues claramente te tienes que defender.

Pero es que hemos hablado de cosas que son importantes, pero que no cambian la vida de la gente. Hemos hablado de la Ley de Amnistía, temas que tienen que ver con política nacional, que me parece muy bien que los madrileños hablemos de política nacional, pero creo que es descapitalizar también la labor que está haciendo el señor Feijóo en el Congreso cuando tú asumes un rol que no te pertenece. El alcalde de Madrid es el alcalde de Madrid, no es el portavoz del Partido Popular.

Por lo tanto, si asume ese rol, yo tengo que defender las políticas progresistas que hace un Gobierno, no porque haya participado en él, sino porque me las creo. Creo que como ciudadana me están beneficiando esas políticas. Almeida nos lleva a un discurso muy vacío y lamentablemente muy bronco, donde solo pierden los madrileños porque dejamos de hablar de las cosas de Madrid, que lamentablemente son esas de las que el señor Almeida no quiere hablar porque no tiene nada que vender.

P: Tiene fama en el Ayuntamiento de no callar y discutir hasta la última coma. ¿Eso beneficia esa bajada de la polarización?

R: Yo creo que deberíamos hablar más, incluso fuera de los micrófonos. Los plenos están bien, pero hay una escenificación de un debate político bronco. Yo espero que en este segundo año la crispación baje un poco. Yo soy una política que siempre me he caracterizado por el debate y el acuerdo y yo lo he ejercido siempre.

En septiembre le propuse al alcalde tres pactos: uno por el Madrid verde abordando la crisis climática, otro local por la vivienda y uno por la violencia de género. Los tiene en un cajón. Se le ha olvidado que tender la mano a los partidos políticos hace que la política sea mejor para el ciudadano. Y sobre todo, engrandece también la labor de la política porque la acerca a la ciudadanía de una manera mucho mejor.

Da igual que lleguen a pactos o no porque con su mayoría absoluta les falta, pero sí tiene que ver con cómo entiende uno la política, si planteada como un servicio público o no. Al resto de grupos también nos han votado los madrileños y representamos a una parte importante de un voto al que también al que también nos debemos. Por poner un ejemplo, el resto de grupos no estamos ni en la reforma de la Ley de Capitalidad ni en la reforma del Plan General, que es el modelo de ciudad que vamos a construir para dentro de las próximas décadas.

Esto dice mucho de un alcalde que claramente tiene un sesgo de imposición y que no quiere debatir ni acordar con los que ellos consideran diferentes. Todos estamos en política para trabajar por los madrileños, él probablemente tiene otros intereses.

P: ¿Hace falta que hablen más el delegado del Gobierno y el alcalde? ¿Qué ocurre ahí?

R: El delegado del Gobierno está haciendo su papel y está queriendo que las políticas del Gobierno de España que afectan a los madrileños se visibilicen y sobre todo, les tiende la mano tanto al Ayuntamiento como la Comunidad para que en aquellos temas en los que se tiene que sentar las tres partes se aborden soluciones que son complejas pero que necesitan las tres administraciones.

Hay barrios de Madrid en el que la inseguridad y los problemas de convivencia se tienen que abordar con políticas que no son solo se basan en poner más policías. También hay que aplicar políticas sociales que aborden, por ejemplo, los problemas de drogodependencia que tenemos en algunos de de nuestros y que padecen nuestros vecinos. Está bien que el Gobierno de España, a través de su delegación del Gobierno, sea visible en la ciudad de Madrid y que los madrileños vean que el Gobierno de España quiere a Madrid porque lo que hemos tenido hasta ahora es siempre un mensaje de que Pedro Sánchez nos maltrata.

También hay un bloqueo institucional. Al delegado del Gobierno no le ha recibido todavía la presidenta de la Comunidad y tampoco lo ha recibido el alcalde de Madrid. Almeida y Ayuso mantienen una posición autoritaria y no quieren interferencias, aunque sea de una administración como es el Gobierno de España. Y los únicos que pierden con este bloqueo son los madrileños.

P: Hay otro gran debate que es el de la juventud. Aparte de ser los principales perjudicados por el precio de la vivienda es raro encontrar una alternativa de ocio que no consista en pagar y consumir alcohol.

R: Con respecto a la vivienda lo hemos dicho, ahora mismo hay 14.000 jóvenes que esperando una vivienda asequible que son solicitantes de la Empresa Municipal de la Vivienda. El alcalde ha comprometido 12.000 viviendas ahora mismo en su mandato y en cinco años apenas ha hecho 600. Es un compromiso totalmente vacío.

Con respecto al ocio, tenemos un problema. Las alternativas son muy caras y tenemos un instrumento que no es nuevo pero que es insuficiente porque apenas llega a edades de 26 años: el JOBO. Los jóvenes claramente son jóvenes mucho después de los 26 años y solo ofrece funciones de teatro en seis equipamientos culturales de todos los que tiene el Ayuntamiento, que son muchos.

Nosotros queremos extenderlo hasta los 30 y además incorporar instalaciones deportivas. Para nosotros es fundamental que el deporte sea parte del ocio alternativo que tienen los jóvenes. Y esto creo que es una solución a excluirlos de él o llevarles a un ocio que no es tan saludable y que les aleja de otro problema: la proliferación de las casas de apuestas.

Hay casas de apuestas cerca de colegios, lo podemos ver en Tetuán. Hay una calle donde hay más de siete casas de apuestas y eso lleva a un problema que hay que abordar y que ahora mismo desde la Comunidad de Madrid se deberían estar dando soluciones. Deberían regularse de manera más estricta nos ayudaría también a a reducir una mala práctica a la que lamentablemente muchos jóvenes acaban atrapando.

Hay muchos locales de casas de apuestas que están abiertos sin licencia porque solo necesitan una declaración responsable para abrir. Nuestro concejal Antonio Giraldo es quizá en este año el que más denuncias ha puesto sobre locales que estaban sin licencia y que suponen un problema público porque puede pasar cualquier cosa y luego nos acordamos.

Hay que dotar de más efectivos que aborden esos problemas. Madrid parece una ciudad sin ley donde cabe todo y el que acaba perjudicado es el vecino y la convivencia. La disciplina urbanística debería ser una prioridad para Almeida.

P: ¿Cree que es la solución a buscar otras alternativas de ocio sumarlo a los equipamientos deportivos? En verano es imposible ir a una piscina de verano municipal el fin de semana si no se compra la entrada un miércoles. A una casa de apuestas, por ejemplo, vas en cualquier momento y puedes ver un partido de fútbol, cenar y tomarte un cubo de cervezas por seis euros.

R: Si ampliamos la oferta que los jóvenes tienen del ocio saludable, bien sea equipamientos deportivos, bien sea actividades culturales facilitaría que los jóvenes tuvieran una alternativa de ocio saludable.

El tema de las piscinas es un gran debate en este mandato. En cinco años, Almeida solo ha abierto una piscina. La acaba de abrir en Barajas, que es casi una charca sin árboles. Si no hay entradas es porque en estos momentos hay 800.000 vecinos y vecinas que como consecuencia del cierre de piscinas de verano por las obras, no van a poder utilizarlas. No solo por ocio, también para afrontar las olas de calor que tenemos en esta ciudad.

Propusimos que hubiera una piscina en cada distrito y votaron en contra. También se incluía que se planficaran mejor las obras para que en verano estén acabadas y se puedan abrir.

Este verano vamos a tener cuatro piscinas cerradas como consecuencia de la mala planificación de nuevo de este gobierno.

P: Venimos justo del la semana del Orgullo en la que hemos visto gritos contra Ayuso y Almeida por las limitaciones de ruidos y horarios que ha denegado Almeida. Los propios organizadores reconocen a puerta cerrada que la afluencia ha bajada y lo achacan a las limitaciones. ¿Es un modelo agotado?

R: No. Yo creo que el Orgullo de Madrid va a seguir siendo un espacio de reivindicación porque tenemos enfrente un Partido Popular totalmente casposo que no solo no va a los actos institucionales sino que en diciembre se aprobaron dos modificaciones legislativas que recortan derechos a las personas LGTBI, a los menores trans. Por lo tanto, nosotros hemos salido a las calles, hemos llevado la voz del colectivo LGTBI a las instituciones para denunciar los recortes y yo espero que más allá de si se prolongan los horarios para que el orgullo sea también festivo, porque detrás de una reivindicación hay también una celebración de lo que hemos conseguido, han aumentado los delitos de odio en Madrid y esto nos exige, desde luego, que la política proteja a las personas LGTBI de cualquier señalamiento y de cualquier discriminación.

Vamos a tener que esmerarnos en los espacios políticos para denunciar y para frenar esta ola de ultraderecha y de la derecha reaccionaria que tenemos en el Partido Popular. Ayuso y Almeida son un ejemplo de esto. Claramente España es un referente y no vamos a consentir ni un paso atrás. Y yo lamento que no haya no haya habido ningún guiño por parte del señor Almeida hacia el colectivo LGTBI, porque hay personas del colectivo LGTBI que forman parte del equipo de gobierno que podrían alzar la voz hacia esa ola reaccionaria de la ultraderecha y de la derecha ultra que representa a Ayuso y Almeida.

Yo lo lamento porque desde luego, si el propio colectivo no se defiende del ataque de unas leyes que van contra sus derechos y libertades, pues están siendo cómplices.

P: ¿En qué situación se encuentra el PSOE de Madrid?

R: Yo creo que mi llegada ilusionó a muchos militantes y simpatizantes que vieron un compromiso de continuidad. Había que demostrarlo porque incluso el propio alcalde pensaba que me iba a ir. Lo cierto es que hemos consolidado el proyecto y a una persona en una persona comprometida con Madrid. Yo cada día estoy más ilusionada, a todo el mundo le digo que me voy a presentar en el 2027, lo cual genera mucha empatía porque la gente necesita un compromiso político y personal que es el que yo tengo.

Y ahora lo que hay que hacer es construir es el proyecto político y hay que construir también mayorías, que es en las que estamos trabajando. Las elecciones europeas nos han dado una base consolidada. Tuvimos mejores resultados en el 23 que la herencia que yo recogía y subimos en tres concejales y el 9 de junio hemos tenido una base que, poquito a poquito, lo que nos da es una tendencia positiva. Las encuestas así también lo lo confirman, pero claramente no es suficiente. Ahora mismo el bloque de izquierdas no gobierna y yo he venido aquí a gobernar. Por lo tanto, tenemos que crear esas mayorías que van mucho más allá de los militantes simpatizantes del Partido Socialista.

Hay que mirar a la izquierda, pero hay que mirar también a la derecha. Hay personas desencantadas de un Partido Popular que no está entendiendo los problemas de la ciudad y que está confrontando permanentemente con los vecinos. El equipo socialista quiere ser alternativa de gobierno y en eso desde luego nos estamos esmerando y espero que ilusione. Nos quedan tres años. El camino se hace andando, pero creo que consolidar este proyecto y a una persona que se comprometa con Madrid es importante y eso lo tienen en Reyes Maroto.

P: ¿Cómo ve el papel de Juan Lobato? Tanto el alcalde de Fuenlabrada como la alcaldesa de Getafe han dicho que en su proyecto hay "tibieza" y que faltan "posiciones de izquierdas más firmes".

R: Juan Lobato está también consolidando un proyecto que es muy personal. Es una persona que le gusta nada de confrontar y que está más en la propuesta. Hay que tener en cuenta que tiene enfrente a la señora Ayuso, que es en estos momentos una líder en su partido y también mueve a mayorías en esta región y eso hace que necesite también consolidar una personalidad.

A algunos les puede gustar más o menos, pero yo respeto a Juan, yo le he apoyado, he trabajado con él y es una persona muy rigurosa y creo que también nos tiene que dar tiempo. A veces, en los partidos, los proyectos políticos no se consolidan en una elección y necesitamos un poco más tiempo.

Juan tiene una forma de hacer política elegante. Yo soy también elegante, pero es verdad que como tengo enfrente al señor Almeida, que se ha radicalizado tanto, también me sale esa garra socialista de defensa de una política que yo creo que es que es buena para esta ciudad y cada uno con su manera.

Creo que necesitamos un poquito de tiempo para consolidar los modelos, pero hay que escuchar a la militancia, hay que escuchar, por supuesto, a dos alcaldes tan importantes como como son el alcalde de Fuenlabrada y la alcaldesa de Getafe que han consolidado un proyecto de izquierdas muy potente y que para mí son un ejemplo y hay que mirarlos a ellos porque nos van a ayudar a traer a Madrid esa política de izquierdas que desde luego nosotros tenemos que hacer construir.

P: Este fin de semana es la final de la Eurocopa. ¿Una porra?

R: Que va a ganar España. Creo que está haciendo un campeonato extraordinario, es una selección que de la que nos sentimos muy orgullosos y es difícil la porra, pero ganará.