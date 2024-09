Robles mantiene que Venezuela es una "dictadura": "No cambio de opinión de un día para otro"

Diego Radames/Europa Press via Getty Images

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que no cambia de opinión "de un día para otro" al ser preguntada sobre si mantiene sus palabras cuando se refirió a Venezuela como una "dictadura".

"Creo que esta pregunta me la han hecho muchas veces. Estuve el otro día en la presentación de un libro y dije claramente lo que pensaba. Yo no cambio de opinión de un día para otro", ha aseverado, a preguntas de los periodistas este lunes durante una visita a la empresa Urovesa, en Valga (Pontevedra).

"En la presentación de un libro dije lo que pensaba y no cambio de opinión de un día para otro. O sea que no entiendo muy bien por qué me preguntan siempre lo mismo", ha reiterado.

En este sentido, la ministra se ha limitado a recalcar que cree que habla "un castellano bastante claro" y que habló "en un castellano muy claro el otro día".

Después de que Robles hablara de Venezuela como una dictadura, el Gobierno de Nicolás Maduro decidió llamar a consultas al embajador de España en Venezuela, Ramón Santos. El ministro de Exteriores, Yvan Gil, tildó estas palabras de Robles de "insolentes, injerencistas y groseras".