Salvador Illa, investido presidente catalán en el día del regreso y fuga (otra vez) de Puigdemont

Europa Press via Getty Images

En cualquier otra circunstancia él tendría que haber sido el protagonista, pero con Carles Puigdemont de por medio es casi imposible. Salvador Illa ha sido investido como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, gracias a los votos de PSC, ERC y los 'comuns'. Al menos en la votación no hubo sorpresas de última hora y se ha resuelto por 68 'síes' y 66 'noes', los del resto de la Cámara. "Comienza un buen camino", ha celebrado el ya elegido president.

La reaparición en loor de multitudes del prófugo expresidente catalán en Barcelona ha trastocado todos los planes informativos. Aunque se esperaba su vuelta, él mismo la había anunciado, su mitin cerca del Parlament y posterior fuga hasta quedar fuera del alcance de los Mossos ha reventado todo entre escándalos.

También la sesión de investidura, que había comenzado a primera hora de la mañana y que tras una primera parte de debate quedó suspendida durante largo rato. Tras el parón, en medio de un clima de inmensa tensión e incertidumbre por la jugada escapista de Puigdemont ante los Mossos, Junts ha intentado paralizar la sesión y que no se retomara "hasta que no se normalice la situación".

Planes que se han visto truncados por la negativa de PSC, ERC y En Comú, por lo que pasadas las 16:30 se ha retomado la sesión para la segunda parte del debate y votación, solventada en primera vuelta y a 18 días de que expirase el plazo que marcaba una posible repetición electoral.

Tal y como habían defendido sus bases y también sus juventudes, ERC ha cumplido con el 'sí' a Illa. Pero un "sí en guardia", como ha defendido el presidente del grupo parlamentario de Esquerra, Josep Maria Jové.

Illa "entiende" las precauciones pero promete "cumplir lo acordado"

"Sabe que no tiene garantizada la legislatura", ni tiene mayoría suficiente para "pasar página" del procés, le ha espetado en un primer momento, para posteriormente recalcar que a ERC "no le temblará el pulso" para pasarse a la oposición si Illa "no cumple". Porque, dejando claro su papel en el Congreso de los Diputados, Jove ha recordado al candidato socialista que "aquí y donde haga falta, seremos garantía de su cumplimiento".

La otra 'pata' del acuerdo ha celebrado que "habrá un antes y un después en el estado del bienestar", como ha afirmado la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

En línea con Esquerra, Albiach ha querido dejar claro que un 'sí' no es un cheque en blanco", antes de mostrar su apoyo a Carles Puigdemont, de quien ha lamentado que si no puede estar en el pleno "es por culpa de elementos del poder judicial que se han emancipado de la democracia, y por esto celebramos este pleno en un clima de anormalidad, ya que no se respeta la ley de amnistía".

A ambos les ha respondido Illa, como ha ido haciendo con todos, incluso con Vox en una breve y comentada réplica. El líder del PSC ha asegurado entender "las precauciones y el tono" de sus socios de investidura, "pero es mi voluntad y la de mi grupo cumplir lo acordado".

Sin obviar las "discrepancias políticas", ha defendido que las tres formaciones "somos capaces de hacer un ejercicio de política útil y llegar a acuerdos. No hay otra forma de hacer política", pidiendo una "continuidad" en forma de pacto de legislatura para "el viaje que iniciamos hoy, que seguro será beneficiosa para Cataluña".

Ha pedido, en este sentido, "trabajar por la regeneración democrática de las instituciones", y ha lamentado "el espectáculo" que se vive en el Parlament" que "crea desafección, y frente a esto todas las fuerzas políticas deberíamos hacer una reflexión".

Junts: "Con Illa, Cataluña se autoimpone un 155"

Fuera del 'tripartito', se esperaba especialmente la intervención de Junts, ya por entonces sin Puigdemont entre los presentes. Albert Batet, responsable del grupo postconvergente ha asegurado que Illa estará "supeditado a los intereses del PSOE y de la Moncloa", rememorando que el líder del PSC "compartió manifestaciones" contra el 'procés' con PP, CS y Vox.

Más que "pasar página" para abrir una etapa de normalidad, según Batet, lo que quiere Illa es "arrancar todas las páginas de la historia pendiente de Cataluña".

"Ahora al Gobierno español ya no le hará falta aplicar el 155, porque su guardián ocupará el Palau de la Generalitat de Cataluña. Con la investidura del señor Illa, Cataluña se autoimpone un 155. La paradoja del caso es que lo haga con el apoyo de uno de los partidos organizadores del 1 de octubre", ha denunciado.

El PP cree que el 'procés' "resucita hoy"

han arreciado las críticas contra el proyecto y las alianzas del elegido president. Para Alejandro Fernández, líder del PP catalán, Illa "no abre una nueva etapa; resucita hoy aquí el 'procés', lo remodela, lo reforma, y se está viendo hoy en las calles de Barcelona claramente".

Así, ha dado por seguro que "el bochorno llegará, como el bochorno le llega a cualquiera que usa la mentira como recurso político". "Para conquistar o mantenerse en el poder están dispuestos a profundizar en el proceso; ahora, hacia una irreal España confederal asimétrica. Profundizar en el proceso, es decir, profundizar en la decadencia de Catalunya", ha añadido.

Vox, en palabras de su secretario general y líder en el Parlament, Ignacio Garriga, ha adelantado que denunciarán a "todos aquellos que hayan ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia por encubrimiento". En pocos minutos, ha criticado el pacto PSC-ERC-Comuns por ser "malo para el conjunto de los españoles, sin duda, pero también lo es para los catalanes", afeando al candidato que no hiciera mención a la "inseguridad" que sufre Cataluña.