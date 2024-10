Sánchez se ensaña con Feijóo tras su 'error' con los presos de ETA: "¿Le han apretado o es que su grupo es más torpe de lo que parece?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles duramente contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, después de que los populares hayan admitido como un "error" su apoyo a la reforma de una ley que permitirá la conmutación de penas cumplidas en el extranjero. Un cambio legislativo que beneficiará a casi 50 presos de ETA y que el PP votó hasta en tres ocasiones a favor, lo que ha provocado un terremoto dentro de sus propias filas.

En una comparecencia del jefe del Ejecutivo a demanda del PP para hablar sobre migración - aunque luego apenas se ha hablado sobre ello - Sánchez ha preguntado directamente a Feijóo si él sabe lo que vota en el Congreso. "¿Usted sabe lo que vota o no? ¿O saben lo que votan o después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación echan la culpa a otros de sus errores? Lo que tengo claro es que no saben adónde van. Y el problema de este país es que hay una oposición que no tiene nadie al volante", le ha dicho.

Con un tono muy bronco, Sánchez ha asegurado que el PP no quiere que España "pase página" con ETA y que sólo ha reaccionado en contra de la reforma tras leer los editoriales de algunos periódicos. "Es una trasposición obligatoria de una directiva europea que ustedes apoyaron. Porque formar parte de la UE implica obligaciones, y una de ellas es homogeneizar nuestro marco regulatorio. Ustedes lo sabían y por eso votaron a favor. Sabían lo que votaban", ha dicho.

Además, el presidente del Gobierno le ha recordado que la reforma ha tenido siete meses de tramitación parlamentaria, que el plazo de enmiendas se prorrogó hasta once veces y que el PP votó tres veces a favor. "¿Por qué ahora ha cambiado de opinión? ¿Le han apretado o es que su grupo es más torpe de lo que parece? Con ustedes nunca se sabe dónde termina la mentira y empieza la incompetencia", le ha expresado.

Haciendo uso del discurso anterior de Feijóo, donde el líder del PP ha reconocido que muchos votantes de su partido están "decepcionados" por este "error", Sánchez le ha preguntado si a sus electores le decepciona más "su hipocrecia o su incompetencia". "El principal partido de la oposición está liderado por una persona que no se presentó a las generales. Usted no decide nada, como hemos visto en esta votación. Usted y muchos de sus barones querían un acuerdo para el reparto de migrantes o por la financiación autonómica, pero es que la jefa no le deja", ha dicho en referencia velada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, sobre el asunto de la migración, Sánchez ha lamentado que Feijóo no haya presentado en el debate ningún proyecto y sólo se haya dedicado a repetir "falsedades y generalidades". "Sólo tiene la imperiosa necesidad de que Ayuso no le eche un regañina o que Vox o Alvise le quiten unos cuantos votos", ha concluido.