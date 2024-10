Sectores del PP dudan de que la querella contra el PSOE tenga recorrido: "No es la vía más adecuada"

La querella contra el PSOE que el Partido Popular ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional por corrupción no convence a todos en el partido. "La querella no es la vía más adecuada pero eso siempre es discutible", indica un exministro del Gobierno de Rajoy .

Y explica sus motivos en el recorrido que pueda tener el texto presentado en el juzgado: "Procesalmente el Juzgado nº 5 podría admitirla o podría rechazarla porque haberse presentado directamente sin someterse a reparto. Veremos que hace", expresan al respecto sobre la validez o no que le pueda dar el juez.

Misma opinión se tiene en el PP de Madrid con respecto a la respuesta que debía dar el PP al informe de la UCO sobre el 'caso Koldo'. "Creo que Feijóo tenía que hacer algo. Es un escandaloso. Pero no sé su la querella puede tener recorrido o no... como no avance se nos puede volver en contra", resumen desde la primera planta de Génova, 13, donde se encuentra el PP madrileño.

De hecho, Ayuso pedía este lunes, unas horas después de que se presentara la querella ir más allá y poner el foco en Moncloa. "Parece que ha nacido en la mesa del presidente del Gobierno, que no está a los asuntos de los españoles" ni a los "problemas del día a día", exponía hablando de "una montaña de corrupción".

"Hablamos de lingotes de oro, de un piso pagado a una querida con dinero público, mientras la mujer de este ministro estaba enferma de cáncer, que es a su vez el señor que le llevaba las urnas de cartón a Pedro Sánchez en su Congreso...", exponía.

De hecho, Ayuso no se circunscribía a la querella y hablaba de "una trama" que afecta "a 7 ministerios, a 50 cargos del Gobierno, a un embajador en Venezuela que ahora podría haber estado con la dictadura venezolana".

En el PP no fían todo a la querella y esperan al momento del momento adecuado para hacer oposición al Gobierno con todo lo que exponía este lunes Díaz Ayuso. En concreto, esperan a avances en la instrucción del 'caso Koldo' y en concreto al volcado de los teléfonos móviles incautados para poder llamar a Pedro Sánchez a comparecer ante la comisión de investigación que controlan en el Senado. En el partido insisten: “por supuesto” que van a tomar esa decisión que Feijóo preveía en un principio para septiembre.

Precisamente este martes, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha defendido la querella presentada contra el PSOE por presunta financiación ilegal. Explicaba ante los medios que el caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o el 'caso Koldo' también empezaron como "hipótesis" o "indicios" y ahora "los jueces están investigando" y la Guardia Civil está elaborando informes.

"Cuando comenzaron a salir las informaciones de la mujer del presidente del Gobierno o de su hermano, incluso a los inicios de toda esta trama que anidaba en el Ministerio de Transportes (...) también eran bulos, era fango, eran hipótesis, eran indicios, eran informaciones periodísticas de pseudomedios", ha sostenido.

"Lo que estamos viendo es que ni eran bulos, ni era fango, ni eran indicios y que efectivamente había mucho ahí", ha proseguido la vicesecretaria del PP, explicando que su partido entiende que hay "una persona que ha ido a un medio de comunicación" que ha dicho que es "testigo de cómo se llevaban bolsas con dinero a la sede del PSOE" y que debe ser la justicia quien investigue si es cierto.

Preguntada por unas declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que ha dicho que PP "se une" a su formación a las acciones judiciales contra el Gobierno, ha sostenido que "cada uno tiene que seguir su estrategia" y que "esto no va de ver quién va a rebufo de quién", sino de que el Gobierno dé explicaciones.

Se trata de 170 dispositivos digitales que incluyen desde tarjetas de memoria a tablets y que contienen las comunicaciones de todos los implicados en el 'caso Koldo'.

La querella se basa en dos testimonios anónimos publicados por un medio

La querella presentada por el PP se basa en una noticia publicada por The Objective este 10 de octubre de 2024. "En los citados testimonios, se recogen nuevos hechos indiciariamente delictivos", indican en la querella a la que ha tenido acceso El HuffPost.

Concretamente, el documento que ha presentado el PP ante la Audiencia Nacional desprende que “el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros”, y que “esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo”. De esta forma, indican que "De Aldama habría intermediado entre el Sr. Rivas Ruíz-Capillas y el Gobierno de España a fin de que se le concediera una licencia a la mercantil VILLAFUEL, S.L., para operar como distribuidor de hidrocarburos; y (ii) dichos trabajos se habrían ejecutado, pues el Sr. De Aldama habría recibido la cantidad acordada, parcialmente en efectivo, y todo ello con la finalidad de que sus contactos en el Gobierno de España –presuntos destinatarios últimos de los pagos, como se verá a continuación– le facilitaran la obtención de la licencia requerida".

"El informante anónimo explica que, tras sus primeros encuentros, los Sres. De Aldama Delgado y Rivas Ruíz-Capillas mantuvieron una nueva reunión, a la que acudió el Sr. García Izaguirre, en la que el primero manifestó que “está prácticamente conseguido” [en referencia a la obtención de la licencia], pero que “tiene un coste en dinero”, concretamente, “600.000 euros”, cantidad que finalmente “se paga mediante transferencias, y mediante dinero, también hay diversas cantidades de dinero en efectivo” al Sr. De Aldama. Unos pagos con una finalidad inequívoca, a juicio del informante, que no sería otra que “sus contactos dentro del Gobierno [en referencia a los contactos del Sr. De Aldama], puedan negociar la concesión de esa operadora”", indican.

Sobre la forma en la que se produjeron los citados pagos, el PP se remite a la información publicada en el citado medio, que afirma que 90.000 euros se habían llevado a la sede del PSOE: "Se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista”. Esas entregas, que se habrían realizado a “un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre”, se habrían producido en la sede del PSOE “porque el Sr. De Aldama no podía llevar esa cantidad a Ferraz, y entonces utilizó para llevar ese dinero a la sede central del Partido Socialista”, exponen.