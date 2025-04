Qué es el Nivel 3 de Emergencias decretado por el Gobierno a petición de varias comunidades tras el apagón

El Gobierno ha activado el Plan 3 de Emergencia Nacional en Madrid, Extremadura y Andalucía ante el apagón que ha sufrido toda la Península Ibérica este lunes al mediodía. Cerca de seis horas después y tras concluir un Consejo de Seguridad Nacional extraordinario.

Pedro Sánchez ha comparecido para explicar las medidas adoptadas, en atención a las tres autonomías que lo han requerido y lo hace extensivo a "las comunidades que lo quieran"

El Nivel 3, que venía siendo reclamado desde primera hora del apagón en varios puntos, supone la intervención del Ejército, con el fin de preservar el orden y la seguridad allá donde haya sido decretado. Al respecto, Sánchez ha aclarado que "no hay ningún problema de inseguridad" en las calles.

Los hechos se han precipitado a las 12:30, cuando toda la España peninsular ha sufrido la desconexión de la tensión eléctrica, un apagón del que sólo se han librado Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Desde ese momento, los servicios básicos se han visto afectados y se han multiplicado los mensajes por parte de todos los organismos para explicar la evolución de los distintos servicios.

Desde Red Eléctrica no han aclarado el origen de un apagón que podría deberse a 'fenómenos meteorológicos', apuntan desde Portugal, la otra nación afectada de forma general. El sur de Francia y otros países de Europa también han sufrido incidencias. No obstante, diversas fuentes en España estudian abiertamente la hipótesis del ciberataque, si bien Pedro Sánchez ha insistido en que "es mejor no especular".