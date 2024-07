Seguirá la bronca pese a los pactos

El Ejecutivo y el PP lograron pactar la renovación del Poder Judicial tras más de cinco años de retraso. Los números del panel de votaciones no engañan. La bancada socialista y la popular sumaron sus votos esta semana en el Congreso mientras los socios de unos y otros se revolvían. Primer gran acuerdo de Estado de la legislatura aunque quién lo diría escuchando las intervenciones de los protagonistas. “Lo de hoy no es un balón de oxígeno al Gobierno”, avisó el popular Miguel Tellado. La bronca no cesa, pero las líneas de comunicación continúan abiertas.

El Banco de España es el siguiente organismo en la lista. Economía quiere tener todo resuelto antes del mes de agosto, según las fuentes consultadas. En síntesis, si se cumple la tradición política, el Gobierno elige al gobernador y la principal fuerza en la oposición, a su segundo. “Es una institución crucial para los intereses nacionales. Lo normal es que los dos nombres sean fruto del consenso, aunque cada uno elija al suyo”, explica un exministro de la etapa de Mariano Rajoy, en conversación informal con El HuffPost. Así, remata su explicación, “los nombramientos quedan fuera del rifirrafe político, lo que es decisivo para su trabajo posterior”.

Hay otras cuestiones que el Ejecutivo quiere abordar con el PP. La renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se da también por hecha mientras la negociación sobre RTVE está siendo mucho más compleja. “Ahí no vamos bien”, deslizan las fuentes consultadas. Por su parte, ambas partes ya se están trabajando en el Congreso para actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El Gobierno va tarde pero queremos aprobarlo juntos”, aseguran los negociadores del PP, a pesar de que Vox pueda tensar la cuerda.

Feijóo contesta a Sánchez en el Congreso. Juan Carlos Rojas/picture alliance via Getty Images

Además, la próxima semana, hay una cita importante en materia de migración. El Gobierno central se reúne con autonomías y agentes sociales para el reparto de los menores migrantes, tras la llamada de socorro de las Islas Canarias. Nadie se levantará de la mesa, aunque hoy por hoy el acuerdo para reformar la ley de extranjería está lejos. Hay, de hecho, división entre los líderes territoriales del PP, tal y como avanzó este periódico. Algunos creen que hay que buscar el consenso y otros que la situación en sus territorios también es extraordinaria. “Sin recursos no podemos hacer nada”, en voz de uno de ellos.

Alberto Núñez Feijóo escuchó a sus barones el lunes en Salamanca y decidió elevar el tono, tras apelar en un primer momento a la solidaridad nacional para dar solución a la crisis. La tensión política escaló todavía más cuando Tellado, de su máxima confianza, planteó la posibilidad de implicar a las Fuerzas Armadas. Según las fuentes consultadas, las palabras del portavoz popular no fueron un lapsus. Lo dijo el miércoles en Granada y lo reiteró el jueves en una entrevista en Antena3. Si bien, “no estuvo muy fino” a la hora de explicarse, en palabras de un miembro de la dirección. Y de ahí que tuviera que comparecer en los pasillos de la Cámara Baja para aclarar la postura. “La Armada se utilizaría para actuar contra las mafias”, enfatizaron en Génova.

“PSOE y PP están en el bipartidismo de siempre, en repartirse los sillones y en echarse los trastos a la cabeza en todo lo demás. Están pactando pero sin que se note”, resume un alto cargo de Sumar. Los de Yolanda Díaz optaron por alejarse del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, en un momento en el que las encuestas apuntan a una sangría de votos. Vox, socio del PP en comunidades y ayuntamientos, también se ha mostrado muy crítico con el acercamiento de ambos partidos: “Feijóo ha salido al rescate de Sánchez cuando más débil estaba”.

Miguel Tellado, en el Pleno que debatía la renovación del CGPJ. Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Como telón de fondo, la posibilidad de que el periodo electoral aún no haya concluido. Feijóo ha pedido a los suyos que no descarten ningún escenario. Esto es, que haya repetición electoral en Cataluña y que de nuevo se abran las urnas en el conjunto de España. De ahí, entre otras cosas, que la consigna sea la de mantener una oposición muy dura contra el presidente, visualizada también a la hora de tratar la citación judicial de Begoña Gómez, que tendrá que volver a los juzgados el 19 de julio, tras el aplazamiento del viernes.

“La nueva citación de Gómez alarga la agonía de los inquilinos de Moncloa y la vergüenza de todos los españoles”, expresaron fuentes oficiales de Génova. Y añadieron: “El gobierno socialista no solo amnistía e indulta a su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan la que no pueden tapar”. “El que calla, otorga”, remató Tellado en una comparecencia.

Dicho esto, un barón del PP precisa: “Cuando acordamos con el Gobierno, como teníamos que hacer, estamos de facto reconociendo que la legislatura tiene recorrido. Yo no creo que Sánchez vaya a convocar. Le quedan tres años”. De hecho, un sector del partido insiste en que además del “placaje” al presidente, también hay que plantear “una alternativa ilusionante” a los españoles. “En eso tenemos que trabajar”, precisa un líder territorial. “Moderación”, continúa clamando esta parte del partido.