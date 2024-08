“Solos y abandonados”

Tras semanas de silencio, Montero por fin se ha pronunciado sobre la financiación particular para Cataluña. No será un cupo económico, ha asegurado. Aunque tampoco ha aclarado qué fórmula es entonces la pactada con ERC. Lo que sí ha provocado Montero es la primera crisis, precisamente, con Esquerra Republicana. Ellos dicen que sí, que es el concierto económico, para Cataluña; y como no cumpla Sánchez, no habrá apoyo parlamentario. “Sigo sin saber qué se ha pactado”, resume un líder territorial del PSOE, que reclama una reunión urgente en Ferraz.