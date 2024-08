El PP se calienta por los mensajes xenófobos de Albiol: "Hay que poner el foco en el Gobierno, no en el migrante"

Juan Carlos Rojas/picture alliance via Getty Images

El PP exhibe de nuevo falta de unidad y discurso claro a la hora de abordar una cuestión tan fundamental como es el de la inmigración. Mientras líderes autonómicos como el presidenta andaluz Juanma Moreno Bonilla o la extremeña María Guardiola hacían en estos últimos días un llamamiento para no vincular migración con inseguridad o delicuencia, los mensajes xenófobos vertidos en las últimas horas por el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, vuelven a evidenciar que el PP intenta asumir parte del discurso ultra de Alvise y Vox para ganar votos, pero sin aparentar salirse de los márgenes.

El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, jugó esa baza en las últimas campañas electorales con polémicas declaraciones que ponían a los inmigrantes bajo la sospecha: "Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle", "Se produce un efecto llamada por no defender las fronteras" o “En las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después, deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español”, fueron algunas de sus intencionadas manifestaciones para pescar votos en el espectro de la ultraderecha.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Esta semana, Albiol ha elevado aún más el listón al publicar un mensaje en redes en el que relataba que estaba viajando en un ferry de Ibiza a Barcelona junto a diez hombres marroquíes, “todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym”. Y vaticinó que, cuando llegasen a la ciudad conda, se repartirían por las ciudades del entorno, incluida Badalona. “Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo”, apostilló el edil popular.

Dicho tuit recibió críticas durísimas entre destacados dirigentes de la izquierda, como la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Un alcalde decente pediría perdón por criminalizar a gente inocente", le dijo. Él respondió tildó a la ministra de “señora happy flower”.

Génova reconoce en privado que las declaraciones de Albiol han sido desafortunadas, pero nadie se atreve a desautorizarlas en público. Ni Elías Bendodo ni Ana Alós, que han ejercido de portavoces de guardia del PP en estos días del verano, han criticado sus palabras o han mostrado alguna objeción. Feijóo, que ya tiene el alta médica tras su desprendimiento de retina, también guarda silencio.

Algunos barones importantes del partido, sin embargo, siguen sin ver una buena estrategia caer e estos mensajes antimigratorios. "Hay que poner el foco en el Gobierno y su nefasta gestión, no en el migrante", dice uno de ellos a El HuffPost.

En el PP catalán, mientras, defienden a Albiol. “Su discurso en Badalona se entiende perfectamente”, aseguran algunas fuentes. Las mismas que también desvelan que el alcalde ha llegado a recibir en privado mensajes de apoyo de compañeros de partido.

No es nuevo. El PP lleva meses dando una de cal y una de arena en cuanto a la xenofobia. Lo ha hecho en las sucesivas elecciones celebradas este año, en lo que vendría a ser un moverse entre dos aguas. El "buenismo del Gobierno" y la "xenofobia" de Vox, como indicaba la portavoz estival del PP, Ana Alós, que también es la vicesecretaria de Políticas Sociales de la formación.

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, Ana Alós EFE

Para ello, han presentado en el Congreso una proposición no de ley que, de salir adelante, instaría al Ejecutivo a aplicarlo, aunque no tiene ningún carácter legal y que los partidos sólo usan para generar ruido y discurso. La misma incluye una batería de propuestas como el aumento de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en las fronteras españolas con África, el despliegue de Frontex o la creación de un fondo de contingencia a disposición de las comunidades autónomas para la acogida de menores no acompañados. También un listado con edificios del Estado abandonados que puedan acondicionarse como centros de acogida o como residencia temporal para efectivos policiales.

"La ausencia de política migratoria del Gobierno ha desencadenado en estos últimos meses, ya casi dos años, el descontrol de los flujos migratorios", indicaba Alós, en la imagen amable del PP que busca hacer frente al reto migratorio.

Una medida controlada y ,en muchos puntos menos ambiciosa, que lo que presentaron en julio Canarias y el Gobierno central y que provocó que Vox rompiera en julio todos los Gobiernos autonómicos de los que formaba parte con el PP por su decisión de acoger a menores inmigrantes.

En definitiva, más fuego a un debate que causa mucha polémica y que el Gobierno lleva meses intentando atajar pactando el obligatorio reparto de migrantes por todas las comunidades autónomas. El PP nacional, que se boicotea a sí mismo en Canarias, lo bloquea sistemáticamente.

Los populares han encontrado en la política migratoria una de las nuevas fórmulas de erosión al Gobierno. Tras el poco éxito cosechado con la amnistía, la economía o Begoña Gómez, los de Feijóo se fijan en el lado derecho del espectro político para competir con el discurso de formaciones como Vox o Se acabó la fiesta. El PP canario afirmaba que su partido estaba dispuesto a negociar la nueva Ley de Extranjería incluso durante el mismo mes de agosto. Sin embargo, y a días de que arranque el nuevo curso político, nada de eso se ha producido.