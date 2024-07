Surrealista: una edil de Vox exhibe unas balas durante su intervención en el Pleno de Alcorcón

La Policía Local de Alcorcón ha incautado por orden de la presidenta del Pleno, Candelaria Testa (PSOE), las dos balas que ha exhibido esta mañana una concejal de Vox, Noemí Selas, durante su intervención en la que reclamaba más material de seguridad para los agentes locales.

"También tenemos a los policías y las balas, la no reposición desde hace seis años. Miren cómo están las balas. Miren la pólvora cómo cae. Estas son las balas reglamentarias que tienen que usar los policías. Estas son las balas", esto decía Selas mientras las mostraba.

Algo que le ha afeado la primera edil, y presidenta del Pleno, quien ha conminado a la concejal a que diga lo mismo sin "montar el show" y a entregar la munición a los agentes presentes en la sala para poder proceder a identificar a quién pertenecen.

"Yo le pido decoro institucional y contención. No se puede traer una bala a este Ayuntamiento. Este es un salón de plenos, por favor. Es que me parece bochornoso, señora Selas, permítame que le llame la atención y le llame al orden. No puede ser", ha insistido Testa.

La regidora ha insistido en que "esta es la sede de la soberanía del pueblo", el lugar dónde se representan a miles de vecinos. "Desde luego que son un peligro para las instituciones, por lo que desde el equipo de Gobierno vamos a solicitar la aplicación de la normativa", ha añadido.