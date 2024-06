"Tenemos que hacer pedagogía"

Dirigentes políticos de distinto político se pueden llevar bien. O, al menos, despachar amigablemente y esbozar una sonrisa cómplice. Ocurre y es bueno que se cuente, a pesar del contexto de enorme tensión política en que el llevamos ya tanto tiempo instalados. Incluso en la semana del histórico acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Poder Judicial, las espadas han seguido en alto en lo discursivo. Basta revisar la sesión de control del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

La tradicional fiesta veraniega de El HuffPost, que cumple doce años con récord de lectores, sirvió para demostrar que esa tensión se disipa con los micrófonos apagados. Que los políticos se parecen mucho más al resto de ciudadanos de lo que parece. Pilar Alegría y Borja Sémper comparten cargo de portavoz, la primera del Gobierno y el segundo del principal partido de la oposición, y despacharon amigablemente tras la entrega de premios del periódico. “Hablamos de fútbol”, pero también seguro de otras muchas cosas. Normalidad en las relaciones.

Pilar Alegría, Elma Saiz y Borja Semper. Santi Burgos

A pocos metros, Yolanda Díaz hacía mención entre risas a otro momento con Sémper, pero en el patio del Congreso de los Diputados. Su gesto de amabilidad generó revuelo en las redes sociales, a lo que la vicepresidenta de Sumar explicaba que ella “es así” y que tiene “muy buena relación con Borja”. También se vio relajado a Félix Bolaños, uno de los muñidores del pacto sobre el CGPJ. “Ahora nadie se va a creer eso de que nos llevamos fatal”, vino a decir el titular de Justicia, que también despachó con unos y otros.

Una realidad extraordinaria para quien lee los periódicos, escucha las tertulias de radio y ve los telediarios. Pero que ocurrió gracias a la convocatoria de El HuffPost, para al día siguiente volver a la carga. Una especie de campaña electoral permanente en la que, eso sí, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han dado su plácet para el primer pacto de Estado entre ambos. Y vendrán más, como adelantó este periódico. Ya hay nombres encima de la mesa para el Banco de España -“Estará hecho” antes de agosto- o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Más complicadas están las negociaciones sobre RTVE.

El jefe de la oposición dijo esta semana que no descarta una nueva convocatoria de elecciones generales antes de que concluya el año. Todo depende de Carles Puigdemont, aseguró, de cómo se encajan las piezas del puzzle en Cataluña. Y de ahí que el PP continúe en alerta, preparado para cualquier escenario, a pesar de que en privado son mayoría los que piensan que la legislatura tiene recorrido. “Todos necesitamos descansar. Y trabajar por una alternativa que vaya más allá de denunciar lo que hace mal Sánchez”, en palabras de un destacado líder territorial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), y el vicesecretario del Partido Popular (PP), Esteban González Pons (i). EFE/Laura P. Gutiérrez

El acuerdo con Sánchez fue aplaudido por los barones más destacados del PP. Cierre de filas indiscutible. “Éxito absoluto de Feijóo”, se llegó a declarar desde la Puerta del Sol. Si bien, las dudas en una parte de la formación persiste sobre el alcance de lo acordado. Esto es, si finalmente habrá un cambio en el sistema de elección del CGPJ para reforzar su independencia. “Que los jueces elijan a los jueces”, ha sido el mantra de los populares, primero con Pablo Casado y después con el líder gallego.

Fue Bolaños el que aseguró que el PSOE no se siente constreñido a lo que decida el nuevo CGPJ sobre su sistema de elección. “No es vinculante”, dijo en la Cadena SER, lo que provocó la respuesta inmediata del PP. “El pacto es claro, o se vota en su totalidad o no se hará”, en palabras de Feijóo. Según las fuentes consultadas en Génova, si al final el Ejecutivo no se suma al cambio de sistema, “la Unión Europea hablará, pues es una de sus más claras recomendaciones”.

“Será muy difícil de explicar si todo se queda como hasta ahora, con el reparto de jueces como cromos, y Vox tendrá un argumento a su favor”, en opinión de un diputado popular. La desconfianza es total en los cuadros medios del PP sobre Sánchez. “Nos va a engañar”, es todavía uno de los comentarios más repetidos, a pesar de que en público el respaldo al acuerdo es cerrado, incluso por parte de la Fundación FAES. “El pacto es bueno y había que hacerlo, pero tenemos que hacer mucha pedagogía entre los nuestros”, según un presidente autonómico.

Lo que no habrá es gran coalición. Ni pública ni encubierta. “Lo que hay son unos pactos que siempre se han pactado entre las dos formaciones políticas del país, que es lo que corresponde”, según las fuentes consultadas en Génova y Moncloa, coincidentes en este caso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Europa Press via Getty Images

Sánchez buscará ahora el apoyo de sus socios parlamentarios para sacar adelante las cuentas públicas y que la legislatura, por fin, se afiance. “También habrá gestos de cariño a Sumar”, sugieren. Feijóo, por su parte, continuará en su estrategia de intentar ensanchar su base electoral para evitar los pactos con Vox que tantos quebraderos de cabeza le provocan. “Allí donde gobernamos juntos, en las próximas elecciones, el PP subirá muchísimo y se achicará el espacio de los de Abascal”, auguran desde la dirección nacional. El reparto de migrantes llegados a Canarias y las celebraciones del Orgullo han vuelto a tensar las relaciones. “Es agotador”, se exasperaba un destacado miembro de Génova.