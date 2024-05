Tezanos responde tras su sanción y acusa al PP de "guerra sucia" al CIS

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha cargado contra el Partido Popular por la "guerra sucia" y el "acoso" que a su juicio practica contra la instituto demoscópico que preside, al tiempo que ha cuestionado el expediente de la Junta Electoral Central (JEC) por la 'encuesta flash' realizada tras el anuncio de la reflexión de Pedro Sánchez al asegurar que no se atiene "al principio de legalidad" y deslizando incluso que pueda haber sesgo en este acuerdo.

En una entrevista con RNE, Tezanos ha criticado a la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo por los reproches a su gestión en el CIS -el PP anunció que le llevará a los tribunales por "uso partidista"- tras el expediente pues, en su opinión, revela "un desconocimiento de la legislación vigente". "¿En este momento hay leyes en España que prohíben hacer encuestas?", ha cuestionado, a la vez que ha incidido en que no hay convocatoria de elecciones generales que le impida legalmente conocer la opinión de la ciudadanía sobre un hecho trascendente, como la continuidad del presidente del Gobierno.

Tezanos, que ha recordado que la actual JEC está en funciones porque "su mandato ya acabó" cuando se celebraron los últimos comicios, ha defendido la solicitud a la Abogacía del Estado para presentar un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del organismo arbitral. Según ha insistido, la reflexión de Sánchez fue un "acontecimiento singular" y como presidente del CIS sintió la obligación "sin ninguna instrucción ni sugerencia" de hacer una encuesta para preguntar a los españoles.

Así, ha explicado que antes del sondeo 'flash' el organismo encargó una encuesta piloto "como se tiene que hacer un estudio riguroso" y después finalmente se publicaron los resultados con transparencia para toda la ciudadanía. "No está prohibido hacer encuestas ni comunicarlas, ni pedir autorización, porque no hay elecciones generales convocadas", ha reivindicado.

Preguntado por si cree que el acuerdo de la JEC recoge una posición sesgada, el presidente del CIS ha respondido afirmativamente y ha agregado que "en algún momento" va a escribir sobre esta cuestión. "Creo que no se estaba ateniendo al principio de legalidad", ha zanjado.

En sus críticas al PP, Tezanos ha lamentado que el partido utilice "una política de guerra sucia, de acoso y derribo, de ataque", que era, según ha dicho, "el tema que se debatía en esa carta que hizo pública el presidente Pedro Sánchez". "Parece que no acaban de entender que no ganaron las elecciones y se les dio la oportunidad de que hicieran una sesión de investidura, que no ganaron porque no tenían los votos suficientes", ha asegurado el presidente del CIS, quien también ha reclamado hacer un esfuerzo por "normalizar la vida política, sosegarnos y hablar de las cosas importantes".

En este sentido, y preguntado por la petición del PP al Tribunal de Cuentas pidiendo un informe de fiscalización del CIS, Tezanos ha defendido las "cuentas ejemplares" del organismo que preside. Ha hecho hincapié en que una de las partidas que los 'populares' critican se aumentó para contratar encuestadores con Tragsa y mejorar sus condiciones pues, al llegar él al instituto demóscopico la situación de este grupo de profesionales era "muy regular y no tenían contratos". "Siempre que ha gobernado el PP ha bajado los ingresos de los trabajadores y los salarios", ha reprochado.