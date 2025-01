'The Guardian' habla de la crisis de vivienda en España y señala a los culpables

Las ciudades de España se han ido transformando en los últimos años obligando a su población a "exiliarse". La especulación inmobiliaria, los pisos turísticos y el precio cada vez mayor de los alquileres "expulsan a los residentes y a los negocios tradicionales". Es la conclusión a la que ha llegado el periódico británico The Guardian en un especial sobre la crisis del acceso a la vivienda en España.

Tal y como detalla el periódico, en la última década "los alquileres aumentaron un 80%, superando los aumentos salariales, y un informe reciente del Banco de España estimó que casi la mitad de los inquilinos españoles gastan el 40% de sus ingresos en alquiler y facturas, en comparación con una media de la UE del 27%.

Entre otras cosas, en The Guardian destacan la propuesta del Gobierno de gravar hasta el 100% las compras de viviendas por parte de no residentes extracomunitarios. Es, de hecho, el caso de los británicos. En el Reino Unido, detallan, hay algunos sectores que no han recibido bien esta propuesta. "Un periódico la calificó de 'guerra contra las casas de vacaciones de los británicos', mientras que otro la denunció por la 'brutal subida de impuestos'", escriben.

Al igual que lo que se publicó en El HuffPost, en The Guardian consideran, según sus fuentes consultadas, que las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pueden ser un avance pero todavía resultan insuficiente. "Las propuestas han sido recibidas con frialdad en las dos mayores ciudades de España", dicen.

En el caso de Madrid, citan al Sindicato de Inquilinas, que calificó las medidas de "insuficientes, desacertadas y cobarde", al igual que en Barcelona, donde han entrevistado al portavoz de la asociación de vecinos del Eixample, quien ve las propuestas "muy genéricas".

Al menos, reconocen, "el Gobierno ha reconocido que la especulación es la principal causa de la crisis inmobiliaria".