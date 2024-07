Tranquilidad en el PP ante el último órdago de Vox: "Tienen ellos más que perder"

Europa Press via Getty Images

Al PP se le atraganta su posible apoyo a la reforma legal para el reparto de menores migrantes no acompañados. A un día de que se celebre la Conferencia Sectorial en Tenerife, las posiciones dentro del partido siguen enconadas y Vox amenaza con romper los gobiernos de coalición en CC.AA. y ayuntamientos si los populares acaban pactando con el Gobierno.

La propuesta de modificación legislativa, diseñada por el Gobierno y el Ejecutivo canario, propone una serie de cambios en el artículo 35 de la ley de extranjería para establecer el reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a una zona ya tensionada a otras comunidades. Ese límite quedaría fijado en el 150% de la capacidad de un territorio, como ya ocurre actualmente en Canarias.

Génova nunca se ha mostrado en contra de aceptar este reparto, aunque sí exige al Ejecutivo que sea equitativo y que el plan venga acompañado de una importante partida económica. Cierto es que algunos barones territoriales se han mostrado en privado en estas últimas semanas "muy reacios" al acuerdo, aunque desde la dirección del PP se espera que acabe habiendo unidad, como ya lo hubo hace dos semanas con el acuerdo para renovar el CGPJ.

El PP canario, por su parte, aprieta para que el plan salga adelante. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, pedía a Sánchez este lunes en una entrevista que impusiera a las comunidades autónomas "un reparto obligatorio de menores". Algo que se aleja de los postulados que defiende actualmente Génova, puesto que los populares exigen que dicha reubicación vaya en función de las "capacidades" de cada comunidad autónoma.

El líder de Vox, Santiago Abascal Europa Press via Getty Images

A la tensión interna se une la reiterada amenaza de Vox de romper sus pactos territoriales con el PP en el caso de que acuerde el reparto de migrantes. En una intervención este lunes, Abascal subrayó de nuevo que su formación considerará rotos y abandonará los gobiernos regionales que comparte con el PP si no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar el reparto de menores no acompañados por las "calles, pueblos y ciudades" de España.

Pese a esta amenaza, en el PP hay tranquilidad. "Al final se echarán para atrás, tienen ellos más que perder", asegura a El HuffPost un presidente autonómico que, precisamente, gobierna de la mano con Vox. Este mismo barón cree que los consejeros de Vox de su región están "preocupados" por su futuro en el caso de que Abascal acabe rompiendo.

Otras fuentes del PP sí ven posible que el órdago de Vox sea real, puesto que beneficiaría a ambos. "Sería bueno tanto para unos como otros", señala un líder del partido. Desde su diagnóstico, al PP le serviría para marcar distancias con Vox y a los de Abascal para armar su discurso en pleno auge de otras fuerzas de ultraderecha como Se acabó la fiesta. Aunque otro barón también les avisa: "No creo que el electorado de Vox haya votado a ese partido para que desestabilice gobiernos de centro derecha".

Más allá de las tensiones entre partidos, un alto cargo se queja de que este debate en torno a los menores no acompañados se esté haciendo con "una falta de rigor acojonante". "Es un tema muy sensible y de Estado. Y es una injusticia enorme que se esté descargando toda la responsabilidad en quienes no la tienen: las Comunidades Autónomas".