Una ley de Suelo abocada al fracaso: Sumar y PP rechazaron apoyarla hace semanas

Sea o no por el inicio de la campaña, no había ningún dato que apuntara al éxito de la propuesta de modificación de la ley del Suelo que el Ministerio de Vivienda ha decidido retirar esta mañana. Tanto Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición, como Partido Popular, ya habían evidenciado hace semanas que no apoyarían la propuesta.

Cuando la ministra Isabel Rodríguez llevó la reforma al Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo, los de Yolanda Díaz expresaron su desacuerdo a través de una observación formal. En su texto, al que ha tenido acceso El HuffPost, Sumar consideraba que la norma “no responde adecuadamente al objetivo declarado de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación urbanística”. Entre otras cosas, criticaban “especialmente” la “innecesaria limitación introducida a la acción pública en los artículos 5 y 62”, que podría eliminar “la posibilidad que tiene la ciudadanía de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales”.

Para Sumar, según cuentan fuentes del partido en el Gobierno a El HuffPost, se trata de una ley “conservadora más digna del Partido Popular” que “no responde a los problemas principales que tenemos: medioambientales y de vivienda digna”. “A quienes favorece es a las constructoras”, aseguran. Estas mismas fuentes recuerdan, además, que todo lo que no figura en el acuerdo de Gobierno, como esta norma, “tiene que ser trabajado de manera conjunta” y ponen como ejemplo la reforma del subsidio por desempleo que tuvieron que negociar durante dos años con la exministra de Economía, Nadia Calviño. Más allá de esta ley de Suelo, creen que lo que sí deberían acordar “es el impulso del parque público de vivienda para alquiler asequible y regular los alquileres turísticos”.

En el PSOE ya sabían que Sumar no apoyarían esta reforma. A quien esperaban, tal y como ha confirmado la ministra de Vivienda, era al Partido Popular. En su intervención esta mañana desde el patio del Congreso, Rodríguez ha lamentado que “el principal partido de la oposición, que sabe de la importancia de esta ley, haya dejado a un lado el interés general para aprovechar y dar una zancadilla al Gobierno”.

No obstante, el PP ya había constatado su rechazo a apoyar la norma el mismo día que se llevó al Consejo de Ministros. Lo hizo a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, quien, “sin conocer el texto”, recordó unas palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Cuando le fallen sus socios, no vengan a buscarme”. El PP, que estos días había quedado desdibujado por el conflicto diplomático a raíz de los insultos de Javier Milei, busca aprovechar la retirada de la norma para alimentar la tesis de la inestabilidad de la legislatura. “Si no sacan estas leyes, ¿cómo van a sacar unos Presupuestos Generales del Estado?”, se preguntan en Génova.

Desde el Ministerio de Vivienda, no obstante, afirman que la reforma de la ley la apoyaba por unanimidad la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida actualmente por la alcaldesa de Jerez, del Partido Popular. En su interlocución, Isabel Rodríguez ha expresado que, durante todo el tiempo que lleva al frente del Ministerio, no ha escuchado “ni una sola voz de ningún alcalde poner una sola pega al texto”. En Vivienda achacan el rechazo del PP a "intereses electoralistas".