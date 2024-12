Una maestra es madre por primera vez, regresa de la baja y la propuesta laboral del colegio espanta: "Si no, te vas"

Vickie Johnson era subdirectora de una pequeña escuela primaria en Manchester y trabajaba agotadoramente 60 horas a la semana cuando se quedó embarazada de su hijo. “Salía de casa muy temprano y regresaba tarde, además de trabajar los fines de semana y las noches en casa. Después de dar a luz me di cuenta de que nunca vería a mi bebé y eso no estaba bien", cuenta en una entrevista a The Guardian.

Al negociar su regreso a la escuela después de su permiso de maternidad, Johnson intentó pedir una reducción de trabajo. Su idea era trabajar dos días y medio a la semana. Esta propuesta, en cambio, chocó contra la pared de ladrillos que todavía es habitual en muchas escuelas. “Me ofrecieron la opción de volver a tiempo completo, lo que habría significado trabajar las mismas horas que antes, o nada”. Con gran pesar, sintió que tenía que elegir lo último, dejando lo que ella describe como “una increíble carrera docente de 15 años” y un trabajo que amaba y en el que era buena.

Como madre primeriza de 35 años, su historia resulta tristemente familiar. El año pasado, en Inglaterra, más de 9.000 mujeres de entre 30 y 39 años dejaron la docencia, muchas de ellas sintiéndose incapaces de compaginar la paternidad con las exigencias de cuidar a los hijos de los demás en la escuela. El Sindicato Nacional de Educación se ofreció a ayudar a Johnson a luchar por una mayor flexibilidad, asegurándole que habían tenido mucho éxito cuando asumieron casos similares. Pero ella dijo: “Me sentí inútil y cansada. Tenía un nuevo bebé y la idea de una batalla o de presionar por algo que no querían darme y regresar cuando tal vez no fuera bienvenida, era simplemente demasiado”.

Johnson ahora trabaja a tiempo parcial en un puesto de alto nivel en educación para el Ayuntamiento de Manchester. “Funciona bien. ¿Cómo es posible que yo desempeñe un papel flexible aquí si hay tanta inflexibilidad en las escuelas?, se pregunta.