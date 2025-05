Barones del PP piden a Feijóo un cambio de caras en la Ejecutiva para relanzar al partido

Marejada interna dentro del PP. Barones territoriales llevan bastante tiempo presionando para que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, convoque lo antes posible un congreso nacional. ¿El propósito? Que se acometa una serie de cambios en la Ejecutiva para relanzar al partido ante la siempre posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas.

Este lunes, Feijóo presidirá un Comité Ejecutivo Nacional cuyo cuarto punto del orden del día habla de "nombramientos". Esta referencia ha hecho que muchos dirigentes populares se hayan puesto nerviosos ante la posibilidad de que el líder de la formación finalmente haya decidido organizar un congreso nacional. “No nos han dicho nada de cambios o congreso, pero la gente está moviéndose y muy nerviosa”, reconocía a El HuffPost un barón del PP.

Una sospecha que se acrecenta después de que OkDiario publicara este jueves que Feijóo anunciará la fecha de dicho cónclave este mismo lunes ante los suyos. Según los estatutos del PP, el congreso debería celebrarse a los dos meses de su anuncio, en concreto, en el mes de julio.

Borja Sémper, junto a Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo PP / Diego Crespo

El mismo diario también apunta a importantes movimientos en la cúpula del partido. Cuca Gamarra no seguiría como secretaria general y se renovarían las vicesecretarías. Tampoco estaría asegurado que Borja Sémper siguiera como uno de los principales portavoces del partido.

Lo cierto es que este lunes no habrá nombramientos más allá de los de Dolors Montserrat como secretaria general del PP europeo y Esteban González Pons como portavoz en el parlamento europeo. Pero, según ha podido saber El HuffPost, Génova ha llamado a las estructuras territoriales para que los barones del PP acudan a la cita. Primero, por la posible relevancia del encuentro. Y segundo porque en los últimos comités hubo muy poca asistencia e incluso se canceló una comida con Feijóo. Aunque quien seguro no acudirá será el presidente valenciano, Carlos Mazón, por "problemas de agenda".

El pasado septiembre, Feijóo dijo que el congreso ordinario no se celebraría hasta 2026. En ese momento, el presidente del PP sostuvo que no había razones para convocar un cónclave que discutiera las líneas ideológicas o estratégicas del partido después de haber ganado las elecciones autonómicas, las municipales, las generales y las europeas. "Yo comprendo que los partidos que pierden deben replantear su estrategia. No vamos a caer en la soberbia de decir que no podemos mejorar, pero en principio el congreso está previsto para el año 2026 conforme al calendario inicialmente previsto. A mí me han elegido en abril del año 2022, finaliza mi mandato en abril de 2026, pues lo haremos con normalidad”, aseguró.

Sin embargo, algunos barones creen que sería muy bueno para el partido redefinir la estrategia y ponerse "a punto" ante un posible adelanto electoral una vez que los socialistas dan por perdidos los Presupuestos de 2025 y la Justicia sigue acorralando al entorno del presidente. Cabe recordar que el último congreso ordinario del PP se celebró en época de Mariano Rajoy, en 2017. Los de 2018 y 2022 fueron extraordinarios, para entronizar a Pablo Casado y al propio Feijóo.

Dichos barones apuestan por confeccionar otra Ejecutiva, con nuevos rostros y estímulos. “Sería el momento de hacer cambios y Feijóo se atasca. Nos pasa a todos los presidentes”, explicaba un líder autonómico hace unas semanas al diario digital Artículo 14. “Hacen falta caras nuevas y esa decisión no es fácil”, señalaba otro barón.

En el caso de que Feijóo decidiera dar el paso de convocar el Congreso, el presidente del PP tendría que, posteriormente, convocar a la Junta Directiva Nacional para fijar el Reglamento y horario del Congreso y delegar en una Comisión todos los trabajos de organización necesarios.