Una vuelta de alto voltaje

No habrá tregua. La tensión política no disminuirá a la vuelta de vacaciones. La incapacidad de Pedro Sánchez de dar estabilidad a la legislatura alimenta la tesis del PP de que puede ocurrir cualquier cosa, aunque en teoría no haya elecciones generales a la vista. En su balance, el presidente aseguró que agotará la legislatura, aunque de momento no dispone de los apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y el pacto con ERC para investir a Salvador Illa en Cataluña ha soliviantado a gran parte de las federaciones socialistas del resto de España.

Lo vivido esta semana sirve de aperitivo ante lo que está por llegar. El PSOE aseguró que investigará a la hermana de Alberto Núñez Feijóo y a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El PP replicó que Sánchez está acorralado por la presunta corrupción que afecta a su mujer, Begoña Gómez, y quiere iniciar el curso político citándole en la comisión de investigación en el Senado. Esto es, los entornos particulares en el epicentro de la vorágine política. “Líneas rojas” hace un año ahora completamente desdibujadas.

El Gobierno tiene muchos frentes abiertos, tras semanas de una ausencia total de explicaciones. Sánchez compareció ante los medios de comunicación el último día de julio y desapareció de la escena pública. Teléfonos apagados. Ya entonces, desde Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura o Asturias reclamaron explicaciones por el denominado cupo catalán acordado con ERC. No las dio aquel día y no las ha dado hasta la fecha para lamento de destacadas voces socialistas. “La pedagogía de la que hablaban no se ha producido”, aseguran las fuentes consultadas.

Sánchez ha querido dejar estos días el protagonismo a Illa, que cuenta con el reconocimiento de una gran mayoría del PSOE, y se pondrá manos a la obra en el inicio del curso político. Irá con todo, sugieren desde su equipo. “La legislatura tomará brío”, aseguran en Ferraz, a pesar de que nadie se atreve a augurar qué pasará con Junts. Es uno de los grandes interrogantes de cara a las próximas votaciones en el Congreso de los Diputados. “Son impredecibles”, resumen en el grupo parlamentario, a pesar de los contactos mantenidos.

Salvador Illa, nuevo presidente de Cataluña. Lorena Sopena

La tesis oficial es que con Illa al frente de la Generalitat todo se asentará. Esa es la teoría que venden en Moncloa. Pero las palabras tendrán que convertirse en hechos a partir de septiembre. Y los más críticos insisten en que el cupo “no puede materializarse” porque “sería el fin de la solidaridad nacional y de la esencia del propio PSOE”, en palabras de un líder territorial. “Aún estamos esperamos a que nos convoquen”, explican fuentes de Extremadura, que solicitó la reunión del Consejo Político Federal, donde tienen voz los barones.

Para el equipo de Feijóo, “no” se puede descartar nada con Sánchez

Para el equipo de Feijóo, “no” se puede descartar nada con Sánchez “maniatado” al independentismo. “No hay Gobierno”, resumen. Ya recuperado de su operación de desprendimiento de retina, el jefe de la oposición iniciará el curso con una reunión con sus barones territoriales. “La del cupo será la batalla de las batallas”, creen en el PP, como avanzó El HuffPost. Interpretan que en las filas socialistas dicha cuestión hace incluso más daño que la ley de amnistía.

En Génova hurgarán en la herida del PSOE y pedirán una revuelta de diputados y senadores. Incluso no descartan un frente común con los barones socialistas críticos contra el cupo catalán, escenificado en la próxima conferencia de presidentes. Y ya avisan sobre la próxima cesión de Sánchez, a pesar de que se niegue. “Si tragó con una ley de amnistía para llegar a Moncloa, no tengo duda de que lo único que nos falta es saber la fecha del referéndum. Lo vestirán como quieran vestirlo, pero detrás de esa financiación para la independencia esta también la puerta al referéndum de independencia”, en palabras de Carmen Fúnez, en una reciente entrevista en Artículo14.

Sin interlocución alguna con Sánchez, a pesar del acuerdo para renovar el Poder Judicial, el líder gallego quiere a su partido en tensión, preparado para cualquier escenario. Si bien, los barones territoriales continúan viendo muy improbable la opción de un adelanto electoral. “Nuestro principal problema es la gestión del tiempo. Es verdad que con Sánchez cualquier cosa es posible y que está con respiración asistida, dependiendo siempre de la voluntad de los independentistas. Pero la potestad de convocar elecciones es suya y no tiene ninguna razón para convocar”, razona un presidente autonómico, en conversación informal. “La frustración de los nuestros puede ir en aumento al comprobar que las elecciones no llegan”, remata.