Vox pidió internamente 'regularizar' dinero del merchandising en cantidades inferiores a 299 euros

La financiación de Vox sigue bajo sospecha. Eldiario.es ha publicado este viernes un documento emitido por la tesorería del partido, con fecha del 27 de mayo de 2019, en el que pedía de forma urgente a sus departamentos de contabilidad que "regularizaran todo el dinero" que tenían de ingresos derivados de la venta de merchandising del partido. "Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación", señalaba el correo enviado.

La cifra, 299 euros, no es casual. La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos señala en su artículo 6 que “los beneficios derivados de las actividades promocionales (...) precisarán la identificación del transmitente cuando la transmisión patrimonial al partido político sea igual o superior a 300 euros”. Es decir, si el ingreso es menor de esa cantidad no es necesario que se precise quién ha aportado ese dinero.

El Tribunal de Cuentas ya planteó dudas sobre estos ingresos atípicos de Vox y pidió documentación que acreditaran de dónde, y sobre todo, de quién procedía ese dinero. En el documento remitido al Congreso, el tribunal señala que en 2018 y 2019 Vox ingresó 22.338,45 y 354.089,45 euros que "corresponden fundamentalmente a ingresos procedentes de la venta de productos promocionales y a la venta de participaciones de lotería". Se trata de ingresos en efectivo sin identificar, en su mayor parte de importes inferiores a 300 euros (el 80% en el ejercicio 2019).

A fecha de hoy, Vox no ha aportado documentación que razonen estos ingresos al considerar que no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales ni las de participaciones de lotería. De esas cifras, "el importe no acreditado en concepto de ingresos por actividades promocionales a 20.601,04 euros en 2018 y a 311.947,05 euros en 2019".

El Tribunal de Cuentas detalla que esos más de 330.000 se ingresaron en cajeros automáticos y, aunque quedaron registrados como actividades promocionales, "existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos".

Lo que persigue la institución es saber si detrás de estas cifras hay posibles donaciones anónimas, algo totalmente prohibido por la ley de partidos desde 2007. "Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables”, señala su artículo 5.

Kiko Méndez Monasterio junto a Santiago Abascal en un acto de campaña de Vox

Eldiario.es ha accedido también a otro documento en el que hay un epígrafe que indica: “Beneficios por donaciones anónimas en mesas informativas. Límite máximo, 299 euros. El ingreso en cuenta (no transferencia). Se trata de beneficios de actividades del partido”. De ser un documento válido y oficial, sería la demostración de una práctica irregular en la financiación de partidos, "ya que mete las donaciones –que deben siempre ir acompañadas de nombre y DNI del donante– como si fueran beneficios del partido por la venta de productos, de manera que queda oculta la donación".

En esa misma circular, según el mismo medio, se dan instrucciones sobre cómo proceder ante los ingresos de la “hucha de donativos de municipios”. "Una vez más, como en el caso de las 'donaciones anónimas', indican que se haga en efectivo y no por transferencia y con el máximo otra vez de 299 euros", explica.