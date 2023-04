¿Quién soy?: acertijo y su respuesta

Son muchos los acertijos para adivinar quién es. Lo hay familiar, de intentar adivinar el animal, el número, pero en este solo te damos la pista de quién soy, puede ser cualquier cosa.

Y es que no hay nada como un problema difícil de resolver, una adivinanza o un acertijo visual para que dejemos todo a un lado y nos pongamos manos a la obra para dar con la respuesta, más si eres una persona competitiva, tienes un amigo al lado y ves que el también está estrujándose los sesos para dar con la respuesta.

La rapidez premia en estos acertijos. Pero en ocasiones es mucho más importante reposar aunque sea dos segundos, respirar profundamente, leer con detenimiento y verás que la solución viene a tu cerebro casi por arte de magia.

¿Quién soy?

Acertijo visual: ¿quién soy?

En el reto que te proponemos hoy tienes que leer con detenimiento esta frase y descubrir quién está detrás. Puede ser un objeto, un producto, una persona. Todo entra en el lote. ¿Estás preparado? Que los 7 segundos empiecen a correr.

Y la solución es...

Si has leído la frase con detenimiento, quizás hayas dado con la respuesta acertada. Si no no te derrumbes, es un simple juego para pasar el rato.

La respuesta es...el fuego. Es sencillo, el fuego si lo alimentas crece. ¿O no has oído nunca eso de avivar el fuego? Pero la clave está en la segunda parte y es que si le echas agua al fuego, lo apagas, muere.

¿Te ha resultado complicado? El truco está en ir subiendo el nivel poco a poco. Sigue practicando y nos leemos en el siguiente reto.