Adiós a la Coca-Cola de siempre: una nutricionista fanática de la bebida revela el gran cambio que pasa desapercibido

La nutricionista rumana Mihaela Bilic ha acostumbrado desde siempre a dejar frases llamativas. Una de ellas era referente a su fanatismo por los refrescos de cola sin azúcar. “Desde que estaba en la universidad, bebía refrescos de cola en lugar de agua”, llegó a afirmar.

De hecho, tal y como recoge el medio rumano Adevarul, en su momento Bilic defendió a capa y espada los beneficios que tiene la Coca-Cola: “Para sorpresa de los que no lo saben, la Coca-Cola tiene muchos beneficios: ayuda a la digestión y previene el estreñimiento, bloquea la diarrea y la deshidratación, elimina las náuseas y los mareos (coche/avión), tiene un efecto energizante, regula la sangre.

Igualmente, la experta aseguró que la Coca-Cola “presiona a los hipotensos y trata las migrañas. Y el aspartamo en su versión sin azúcar elimina el gusto por lo dulce y reduce el apetito, por lo que es un aliado en la pérdida de peso”.

En cuanto a los efectos negativos que tiene este conocido refresco, la nutricionista rumana señaló que “el ácido fosfórico daña los dientes y la acidez daña el estómago hasta el punto de provocar gastritis”.

Sin embargo, todo eso ha cambiado. El idilio entre Mihaela Bilic y la Coca-Cola se ha terminado. Y como no podía ser de otra forma, el motivo de esta ‘ruptura’ no ha dejado indiferente a nadie.

“Coca-Cola y Pepsi ya no contienen cafeína”

“Hoy les comunico con tristeza y pesar que les he dicho adiós, mi historia de amor con la cola ha terminado”, ha anunciado la experta, quien ha justificado su decisión expresando lo siguiente: “Noticia de última hora: Coca-Cola y Pepsi ya no contienen cafeína y ya no tienen los beneficios que mencioné anteriormente... ¡son solo agua negra con sabores!”.

“Creo que es injusto no informar a los consumidores sobre esta decisión, que cambia radicalmente el efecto del producto. No sé si esto ocurrió solo en Europa o en todo el mundo. Y espero que no digan que lo hicieron por nuestro bien, ¡eso es vergonzoso! El sabor a cafeína es definitivamente más barato que el café, muchos lo beben, pocos saben/entienden...”, ha indicado Bilic.

Además, la nutricionista ha asegurado sentirse “una consumidora engañada y decepcionada” ante este supuesto cambio. “Nada de lo que comemos y bebemos es igual que antes, aunque el nombre sigue siendo el mismo, los ingredientes han cambiado. La Coca-Cola fue inventada en 1886 por un farmacéutico de Atlanta, patentada como medicamento y utilizada inicialmente para tratar la disentería. Sin coca y sin cafeína no hay nada interesante en los productos Cola... quizás sólo la botella reciclable”, ha añadido.

Las empresas lo niegan

La respuesta por parte de Coca-Cola y Pepsi a estas acusaciones no se ha hecho esperar. “PepsiCo Rumanía desea aclarar la información publicada recientemente en la prensa sobre el uso del ingrediente de la cafeína en los productos de la marca Pepsi. Los productos de Pepsi que se venden en Rumanía contienen cafeína. Este ingrediente juega un papel muy importante en la creación del sabor único de nuestros productos. La cafeína se menciona en la lista de ingredientes de la etiqueta, de acuerdo con las normas de etiquetado impuestas por la legislación aplicable”, ha explicado Pepsi en un comunicado.

Por su parte, Coca-Cola ha asegurado que la receta de la bebida no ha sufrido ningún cambio: “La cafeína se ha utilizado y se sigue utilizando en los productos de Coca-Cola como saborizante”.