Adiós al español: los lingüistas se asombran con la nueva versión nacida de una mutación en EEUU

El lenguaje es cambiante, se transforman las palabras, se añaden nuevas y otras, simplemente, quedan en desuso. Sin embargo, lo que está ocurriendo con el español en Estados Unidos asombra a los lingüistas: un nuevo dialecto ha surgido en ciertas partes de Miami debido a la mezcla cultural entre hablantes de español e inglés .

Este dialecto distintivo es una mezcla del inglés con influencia española, nacido de décadas de inmigración al sur de Florida desde países de habla hispana. Considerada una de las ciudades más bilingües de los EEUU, Miami está compuesta por una población mayoritariamente hispana y latina.

En las últimas décadas, el español se ha mezclado con el inglés estadounidense, dando lugar a un nuevo dialecto compuesto por expresiones y frases propias, según informa el medio Indy100. Los lingüistas de la Universidad Internacional de Florida en Miami dijeron que el desarrollo lingüístico es un ejemplo perfecto de cómo los idiomas humanos cambian constantemente de forma frente a las condiciones históricas y sociales.

"Todas las palabras, dialectos e idiomas tienen una historia", dijo a IFLScience el profesor Phillip M. Carter, director del Centro de Humanidades en un Entorno Urbano de la Universidad Internacional de Florida. "En Miami hay muchas maneras de hablar inglés. La variedad que hemos estado estudiando durante los últimos 10 años aproximadamente es la principal variedad lingüística de las personas nacidas en el sur de Florida en comunidades de mayoría latina. La variedad se caracteriza por algunas pronunciaciones únicas pero en última instancia menores, algunas diferencias gramaticales menores y diferencias de palabras, que están influenciadas por la presencia prolongada del español en el sur de Florida", agregó Carter.

Este nuevo dialecto toma aspectos de los refranes españoles y los traduce directamente al inglés, pero conserva la estructura española existente de la frase. Es lo que se conoce como calco. Por ejemplo, "bajar del carro" se convierte en "get down from the car" y no en "get out of the car", como se esperaría ver en la mayoría de los dialectos del inglés americano.

Pero este dialecto no sólo ha sido adoptado por hablantes bilingües. De hecho, los lingüistas han observado que ciertas frases también han sido adoptadas por hablantes nativos de inglés. "Estos son ejemplos de calcos léxicos literales, es decir, traducciones directas. Lo sorprendente de ellos es que descubrimos que no solo se utilizaban en el habla de los inmigrantes, sino también entre sus hijos, que aprendieron inglés como su segunda lengua", dijo Carter.