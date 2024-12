Adiós a los triciclos eléctricos: Zaragoza expulsa al curioso transporte verde de su ciudad

Alexander Filon VIA GETTY IMAGES

Los Minits se marchan de Zaragoza. El ayuntamiento de la capital aragonesa ha confirmado que no se renovará el contrato de estos novedosos triciclos eléctricos. Los últimos datos recogen que estos vehículos tenían una media diaria de 103 usos.

Según publica el diario Aragón Digital, ha sido la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, la que ha informado del cese de actividad de estos transportes. "No tenemos pensado renovar, no porque no haya ido bien, sino porque consideramos que era una prueba piloto".

La mandataria ha afirmado que "lo que nos gustaría es sacar un contrato para que, a futuro, cualquier empresa pueda presentar unos servicios parecidos, ahora que tenemos las informaciones de uso y todos los datos que se nos han ofrecido para poder sacar unos pliegos en función de la demanda del servicio".

"Pese a que el número de usuarios ha ido creciendo, especialmente a partir de septiembre, alcanzando las 7.379 personas dadas de alta en el sistema, con estas informaciones a los Minits les quedan apenas seis meses de vida en la ciudad". De acuerdo a los datos difundidos por el periódico, en estos momentos, estos triciclos estaban teniendo una media mensual de 2.796 usos y 400 kilómetros diarios.

"En cualquier caso, al compararlo con otros vehículos de movilidad compartida de la ciudad, como es el caso de las motos Yego, el ratio de uso es claramente inferior. Así, el de los Minits es de aproximadamente 0,65 por vehículo, mientras que estas motos tienen un ratio inferior de entre dos y tres diarios".