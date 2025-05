Descubren un montículo donde no crece la hierba, excavan 5 metros y descubren un tesoro histórico sepultado con un cemento muy especial

Sorpresa en el campo chino. Durante una excavación a los pies de la montaña Hai Son, al noroeste de China, unos trabajadores han encontrado una gran cantidad de artículos de bronce en las profundidades del subsuelo. Aunque en un primer momento, el hallazgo causó algunas peleas y disputas entre los vecinos de la zona, los arqueólogos llegaron inmediatamente al lugar.

Según publica el medio vietnamita Nguoi Quan Sát, se recuperaron todos los artefactos saqueados y se inspeccionó minuciosamente el área alrededor del antiguo horno de ladrillos. Durante el analisis, los expertos notaron "un montículo de unos 30 metros de altura, completamente calvo, sin que creciera una sóla brizna de hierba". "Este inusual fenómeno hizo que los arqueólogos decidieran excavar profundamente para averiguar la causa".

A una profundidad de cinco metros, descubrieron una capa de barro verde, un tipo especial de lodo utilizado en la antigüedad para "sellar" tumbas importantes. Inmediatamente, "el área fue acordonada para garantizar la seguridad y apoyar el proceso de excavación sin problemas".

Los arqueólogos descubrieron reliquias más valiosas y se dieron cuenta de que el montículo ocultaba una tumba a gran escala, que, de acuerdo a la información difundida, fue construida con la forma del personaje Zhong, un estilo arquitectónico típico de la familia real Han. Dentro de la tumba, se encontraron "más de 7.000 artefactos de la dinastía oriental", incluidos "bronce, cerámica, jade y muchos otros artículos exquisitos".

El estudio de las reliquias halladas ha aportado información a los investigadores sobre el propietario de la tumba. Se trata del príncipe Liu Xan, hijo del emperador Han Jing (157 a. C. al 141 a. C.) y hermano menor del emperador Han Wu (141 a. C. al 87 a. C.), "uno de los más grandes emperadores de la historia" del país.

La sepultura de Liu Xuan fue construida en un lugar privilegiado para el antiguo concepto del feng shui, donde converge la energía espiritual, brindando estabilidad y autoridad. "Desde esta ubicación, la vista puede cubrir una gran tierra, simbolizando el poder y la longevidad del dueño de la tumba".

