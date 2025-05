La familia de la niña atropellada por el jefe policial de Madrid discrepa del atestado: "La embistió"

oscar carrascosa via Getty Images

La familia de la niña que resultó herida tras ser atropellada por el coche en el que viajaba el director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, discrepa de la versión recogida en el atestado del accidente, pues afirma que la niña no se cayó antes, sino que el vehículo "la embistió".

Así lo ha trasladado este viernes a EFE, en conversación telefónica, el padre de la niña de diez años, que sostiene que lo ocurrido fue "un accidente de tráfico" provocado por el coche de la Policía Municipal.

El atestado, que se realizó el día 29 de abril -un día después de los hechos- a partir de los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo, aduce que la madre de la niña "tiró del brazo de la menor, provocando su caída, descartando el atropello inicial, sin poder determinar que la menor hubiera podido ser golpeada por la parte trasera lateral del vehículo".

"Ninguna madre va a hacerle daño a su hija", replica, a su vez, el padre de la niña, que alega que ellas estaban terminando de cruzar un paso de cebra cuando el coche arrolló a la menor. El siniestro se produjo en el paseo de Extremadura de la capital, aproximadamente una hora después del apagón eléctrico que afectó a toda España el pasado lunes 28, de modo que los semáforos estaban apagados.

Según relata el progenitor de la menor, esta fue trasladada al Hospital Clínico San Carlos y recibió el alta el mismo día porque la niña no quería dormir allí.

Actualmente, la niña, ha apuntado su padre, sigue teniendo ambas piernas escayoladas, una con un tobillo roto y la otra, con una lesión de rodilla todavía por determinar. Dado que el alcance de las lesiones todavía no se ha concretado, la familia tendrá que esperar para pedir la indemnización correspondiente.

En este sentido, el padre no ha aclarado si prevé interponer o no una denuncia contra la Policía Municipal, pues la familia se ha puesto en manos de un abogado especializado en accidentes de tráfico y, de momento, este no les ha trasladado la necesidad de judicializar el asunto y se está centrando en los pertinentes trámites con las aseguradoras.

El padre también ha indicado a EFE que el coordinador general de Seguridad, Jesús Gil, se ha puesto en contacto con él para transmitirle "paciencia" y "tranquilidad". Precisamente, es Jesús Gil quien ha asumido la dirección de la Policía Municipal después de que ayer presentara su baja médica Pablo Enrique Rodríguez, cuya dimisión vienen reclamando Más Madrid y el PSOE-M desde la semana pasada.

En cualquier caso, la familia afirma que no quiere tener nada que ver con la vertiente política del caso, pues su prioridad es que la niña "se mejore, se recupere y se quede bien".