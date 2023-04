Si eres considerado un fan absoluto de los acertijos visuales, las adivinanzas y los pasatiempos con los que pasar un rato divertido, hoy te proponemos un nuevo reto con el que seguro quedas satisfecho.

Esta adivinanza, a pesar de que el resultado te va a sorprender, es más compleja que los que habituamos a ofrecerte. Y es que en esta hay que leer con mucho detenimiento y diferenciar lo principal de lo secundario.

Ya te hemos dado una pista, pero aquí acaban. El propósito de estos juegos es que entrenes el cerebro, practiques tu agudeza visual e, incluso, aumentes tu compresión lectora. ¡Vamos a ello!

¿Cuántos gatos son?

Adivinanza: ¿cuántos gatos son?

Te ofrecemos tres frases sobre diferentes gatos, situados en diferentes espacios y que ven a sus similares. ¿Has leído ya todas las pistas? Si es así, tienes 7 segundos para resolver la adivinanza. Tic, tac, tic, tac, el reloj ya ha empezado a correr.

Y la solución es...

Ya han pasado los 7 segundos. ¿Has podido dar con la respuesta? La verdad es que es algo engañosa y es que en la primera frase ya tenías todo dicho: hay cuatro gatos en la habitación, por lo tanto son cuatro gatos, independientemente de que estén en rincones diferentes de la casa.

Asimismo, el acertijo indica que cada gato ve a tres más, por lo tanto es lógico pensar que son cuatro los que se encuentran en ese espacio.

¿Te ha resultado demasiado complicado? ¿Has visto más o menos gatos? No pasa nada si no lo has resuelto, lo importante es mejorar la agilidad mental.

Si estás en esta fase en la que tienes que parar todo lo que estás haciendo para completar un reto visual, desde El Huffpost sabemos calmar esas ansias con más acertijos semanales. ¡Nos leemos en la próxima!