Alerta en España por la entrada de sandías procedentes de Marruecos: contienen un pesticida no autorizado

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ha notificado la entrada a España de sandías de Marruecos, en las que se encontró un alto nivel de un pesticida no autorizado, según ha informado Hortoinfo.

En las sandías marroquíes se detectó una alta presencia de la sustancia no autorizada Metomilo, a pesar de lo cual el envío ha sido liberado, según un control realizado en la frontera.

Estas sandías, según el mismo medio, contienen restos del insecticida —de la familia de los carbamatos— en una proporción de 0,38+/-0,19 mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR), está establecido en 0,015 mg/kg-ppm.

El RASFF, que ha calificado lo ocurrido como "grave", señala en su notificación número 2023.4782 que aún no hay disponible información sobre la distribución de esas sandías, por lo que ha procedido a emitir la notificación de información para la atención de los intervinientes.

El Metomilo, según ha explicado Hortoinfo, es un carbamato que produce síntomas parecidos a los de los insecticidas organofosforados, aunque de consecuencias mucho más benignas, ya que el efecto tóxico tiene una duración corta.

Sin embargo, pueden ser graves en algunos casos, "sobre todo si se asocian con el consumo del alcohol, pudiendo llegar en esos casos a producir un shock a veces irreversible, afectando al sistema nervioso central y periférico, así como provocar un fallo renal agudo por acción directa", agregan.